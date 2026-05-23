 Aiški pirmoji LKL pusfinalio pora

Aiški pirmoji LKL pusfinalio pora

2026-05-23 02:25
LKL.lt inf.

Penktadienio vakarą pasibaigus dviem ketvirtfinalio serijoms, paaiškėjo pirmoji LKL, kurią remia „Betsson“, pusfinalio pora.

<span>Aiški pirmoji LKL pusfinalio pora</span>
Aiški pirmoji LKL pusfinalio pora / LKL, kurią remia Betsson/ R. Lukoševičiaus nuotr.

Dėl vietos finale šįkart susikaus Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Lietkabelis“. Abu klubai rezultatu 2:0 įveikė savo oponentus ketvirtfinalyje – atitinkamai „Jonavą Hipocredit“ ir „Šiaulius“.

Pusfinalių etapo starto data priklausys nuo rezultatų likusiose serijose, kuriose antrieji mačai bus žaidžiami šeštadienį. Jei Utenos „Juventus“ ir Klaipėdos „Neptūnas“ darsyk įveiks savo varžovus, pusfinalių etapas startuos jau antradienį. Jei bent vienoje ketvirtfinalio serijoje prireiks lemiamo susitikimo, pusfinaliai prasidės trečiadienį.

Pusfinaliuose bus žaidžiama iki trijų pergalių.

Šiame straipsnyje:
LKL pusfinalis
Kauno Žalgiris
Panevėžio Lietkabelis

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