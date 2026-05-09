Ant bangos: Jonavos ekipa užtikrintai nugalėjo „Šiaulius“

Stepono Babrausko auklėtiniai namuose 86:70 (22:13, 19:24, 24:14, 21:19) susitvarkė su „Šiauliais“ (16-15).
Taip jonaviečiai įgijo galimai kertinį atotrūkį nuo paskutinėje vietoje esančio Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ (8-21). Tuo tarpu Šiaulių komanda turi jau dviem pralaimėjimais daugiau nei trečioje vietoje esantis Klaipėdos „Neptūnas“ (16-13), o reg. sezone jiems lieka tik mačas su Panevėžio „Lietkabeliu“ (15-15), kuris žengia penktas ir kvėpuoja į nugaras.
Šiauliečiai klupo penktą sykį per šešerias pastarąsias rungtynes.
Jonavos komanda geriau pradėjo susitikimą ir tritaškių dėka atitrūko 9:4. Nors Dovydas Romančenko ir Oskaras Pleikys truktelėjo priekin svečius, kontrolę savo rankose „Jonava Hipocredit“ laikė ir po pirmo kėlinio pirmavo 22:13.
Skirtumas galiausiai pasiekė jau dviženklę atžymą (27:17), tiesa, po 8 taškų spurto „Šiauliai“ buvo priartėję – 26:31. Danielio Baslyko baudos deficitą tirpdė toliau (32:34), bet sėkmingų atakų seriją organizavo Thomasas Rutherfordas. Galiausiai po pirmos mačo dalies Stepono Babrausko auklėtiniai pirmavo 41:37.
Po didžiosios pertraukos situaciją „Jonava Hipocredit“ stabilizavo, Lukas Kreišmonas smeigė tritaškį, o apie save priminė iki tol blankus Makai‘us Ashtonas-Langfordas – 51:39. Priekyje šeimininkai laikėsi tvirtai, O.Pleikiui atsakė Adomas Sidarevičius (63:51), tad prieš paskutinį ketvirtį šiauliečiai turėjo galvos skausmo – 51:65.
Liko dar kėlinys, tačiau Šiaulių komandos problemos nesisprendė. L.Kreišmontas smeigė tritaškį, M.Ashtonas-Langfordas pridėjo dar du taškus, o Dovydas Buika stojo mesti baudų – 73:56. Lengvi baudų metimai leido „Jonavai Hipocredit“ tvirtai likti priekyje – 76:59. Galiausiai tašką rungtynėse padėjo eilinis šeštas L.Kreišmonto tritaškis – 81:64.
21 tašką pelnęs, 6 iš 8 tritaškių smeigęs, 7 kamuolius atkovojęs ir 25 naudingumo balus rinkęs L.Kreišmontas žaidė rezultatyviausią karjeros mačą LKL, kurią remia „Betsson“.
Th.Rutherfordui tai buvo efektyviausias sezono pasirodymas: jo sąskaitoje – 11 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 22 naudingumo balai.
„Jonava Hipocredit“: Lukas Kreišmontas 21 (7 atk. kam., 6/8 trit.), Thomasas Rutherfordas (10 atk. kam., 22 n.b) ir Lesley Varneris – po 11, Adomas Sidarevičius 9.
„Šiauliai“: Cendricas Hendersonas 19 (1/7 trit., 7 atk. kam.), Vaidas Kariniauskas 13, Oskaras Pleikys ir Dayvionas McKnightas – po 9, Danielis Baslykas 7 (7 atk. kam.).
