Atėjo laikas būti pirmiems: „Rytas“ – Čempionų lygos nugalėtojai!

Pirmasis kėlinys
„Rytas“ rungtynes pradėjo Martynu Paliukėnu, Kennethu „Speedy“ Smithu, Ignu Sargiūnu, Kay Bruhnke’u ir Artūru Gudaičiu. Staigmenų iš Giedriaus Žibėno nebuvo.
AEK starto penkete pasirodė Dimitris Flionis, Frankas Bartley, Vasilis Charalampopoulosas, RaiQuanas Gray ir Keyshawnas Feazellas. Staigmenų nepateikė ir vyriausias finalo treneris Draganas Šakota.
D. Šakotą ir G. Žibėną skiria 31 metai ir 294 dienos: D. Šakotai – 73 metai ir 327 dienos, G. Žibėnui – 42 metai ir 33 dienos. Tai didžiausias trenerių amžiaus skirtumas BCL finalo istorijoje.
Rungtynes galingiau pradėjo V. Charalampopoulosas. Jo tritaškis ir taškai po puolime atkovoto kamuolio leido AEK krepšininkui greitai surinkti 5 taškus, o Atėnų ekipai įgyti 10:4 persvarą. „Rytas“ dar per pirmąsias penkias mačo minutes buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės.
Su visa pagarba vadinamajam „žmogiškajam alfabetui“ V. Charalampopoulosui, „Rytas“ dar būtų galėjęs susitaikyti su jo sėkminga pradžia. Tačiau kai užsidegė ir F. Bartley, AEK persvara po pirmojo kėlinio išaugo iki 25:15. Vien per pirmąjį ketvirtį F. Bartley stabdyti mėgino net keturi skirtingi „Ryto“ gynėjai – M. Paliukėnas, Jerrickas Hardingas, Augustas Marčiulionis ir I. Sargiūnas. Niekas nepadėjo: sezono MVP per pirmąjį kėlinį surinko 10 taškų.
Antrasis kėlinys
Tik kartą BCL finalo istorijoje po pirmojo kėlinio skirtumas buvo didesnis nei šįkart – 2019 metais Bolonijos „Virtus“ prieš Tenerifės ekipą turėjo 12 taškų pranašumą.
Tarsi F. Bartley ir V. Charalampopoulo karštos pradžios būtų buvę maža, AEK dar labiau įsibėgėjo, kai D. Šakota atsigręžė į atsarginių žaidėjų suolą. Jamesas Nunnally vos per šešias minutes spėjo surinkti 11 taškų, o jo tritaškis padidino AEK persvarą iki 34:19. Iki antrojo kėlinio pabaigos likus 7 min. 37 sek., G. Žibėnui teko prašyti dar vienos minutės pertraukėlės.
Vienas iš nedaugelio pozityvių „Ryto“ epizodų pirmoje rungtynių pusėje buvo galingas Jordano Caroline’o dėjimas. Vis dėlto 34 praleisti taškai vilniečiams buvo itin skaudūs. Pusfinalyje „Rytas“ tiek taškų buvo praleidęs per visą pirmąją mačo pusę, tačiau finale tokio gynybinio intensyvumo nebeliko.
Lietuviams nerimą kėlė ir istorija: nė viena komanda BCL finale dar nėra laimėjusi rungtynių, jei buvo atsilikusi 12 ar daugiau taškų.
Po dviejų kėlinių AEK pirmavo 42:25. J. Nunnally buvo surinkęs 13, F. Bartley – 10 taškų. „Ryto“ gretose nė vienas žaidėjas neturėjo daugiau nei 5 taškų, o D. Flionio gynyba visiškai išjungė J. Hardingą – per 11 minučių jis liko be taškų.
„Rytas“ per pirmąją rungtynių pusę pelnė vos 25 taškus. Tai buvo nerezultatyviausia vilniečių pirmoji pusė per 70 BCL rungtynių. Maža to, tai apskritai buvo mažiausiai taškų „Ryto“ pelnyta per vieną rungtynių pusę šiame turnyre.
Trečiasis kėlinys
Per visą BCL finalų dešimtmetį 17 taškų persvara po dviejų kėlinių buvo didžiausias skirtumas istorijoje.
AEK tapo tik ketvirtąja komanda, kuri BCL finalo trečiąjį kėlinį pradėjo turėdama dviženklę persvarą. Visos trys ankstesnės tokios komandos tapo čempionėmis.
Jeigu „Rytui“ dar buvo kelias atgal į rungtynes, jis vedė per K. „Speedy“ Smithą. Įžaidėjas rodė, kad yra vienas labiausiai patyrusių vilniečių žaidėjų tokio rango rungtynėse. 2023 metų finale jis pataikė tik 1 tritaškį iš 6, tačiau šįkart trečiąjį kėlinį pradėjo dviem tolimais metimais iš eilės ir kiek priartino „Rytą“. Vis dėlto atsilikimas vis dar buvo dviženklis – 34:48, iki trečiojo kėlinio pabaigos likus 5 min. 57 sek.
D. Flioniui ir Lukui Lekavičiui spaudžiant J. Hardingą, „Ryto“ atakuojantis gynėjas pirmąjį savo tašką pelnė tik įpusėjus trečiajam kėliniui – nuo baudų metimo linijos.
Tuo metu J. Nunnally padidino AEK pranašumą iki 20 taškų, o Atėnų klubas, atrodė, ramiai juda antrojo titulo link.
Iki trečiojo kėlinio pabaigos likus 2 min. 23 sek., J. Nunnally pasiekė 20 pelnytų taškų ribą. Tai buvo naujas BCL finalų rekordas pagal nuo suolo pakilusio žaidėjo pelnytus taškus.
Po trijų kėlinių AEK pirmavo 63:45. J. Nunnally turėjo 20, F. Bartley – 12 taškų, o „Ryto“ gretose K. Bruhnke’as, Gytis Masiulis ir K. „Speedy“ Smithas buvo surinkę po 8.
Ketvirtasis kėlinys
Visuose ankstesniuose devyniuose BCL finaluose komanda, pirmavusi po trijų kėlinių, laimėdavo rungtynes.
Tačiau lemiamo ketvirčio pradžioje J. Hardingas pagaliau pataikė pirmuosius savo metimus iš žaidimo. Jis įmetė tritaškį, vėliau perėmė kamuolį ir užbaigė ataką dvitaškiu, sumažindamas atsilikimą iki 53:65. Iki rungtynių pabaigos likus 8 min. 23 sek., minutės pertraukėlės jau prašė D. Šakota.
Įsibėgėjęs J. Hardingas pažadino ir visą „Rytą“. K. „Speedy“ Smithui pataikius tris baudų metimus, skirtumas pirmą kartą nuo pirmojo kėlinio tapo vienženklis – 65:74, iki mačo pabaigos likus 6 min. 15 sek.
K. „Speedy“ Smithas darė būtent tai, ką sufleruoja jo pravardė – greitino žaidimą. „Rytas“ įgijo tokio pasitikėjimo, kokio šiame finale dar nebuvo matyti. Simonui Lukošiui pataikius ketvirtąjį savo tritaškį, rezultatas tapo 70:75, iki pabaigos likus 3 min. 50 sek. Tai privertė D. Šakotą prašyti dar vienos minutės pertraukėlės.
Vilniečiai dar labiau priartėjo po dar vieno S. Lukošiaus tolimo šūvio – 75:78 prieš paskutinę minutę. Tada J. Hardingas, likus 25 sekundėms, sumažino atsilikimą iki vieno taško. Jo 15 taškų ketvirtajame kėlinyje – geriausias individualus pasirodymas per paskutines 10 minučių BCL finalų istorijoje.
Tuomet „Rytas“ stabdė laiką pražanga prieš J. Nunnally. Patyręs snaiperis realizavo baudų metimus ir padidino AEK persvarą iki 80:77, likus 22,6 sek.
G. Žibėnas paprašė minutės pertraukėlės ir braižė lemiamą ataką. Kamuolys buvo patikėtas neįtikėtinai žaidusiam S. Lukošiui. Šis pataikė dar vieną tritaškį – šeštąjį rungtynėse. Tai buvo naujas BCL finalų rekordas pagal vieno žaidėjo pataikytus tritaškius. Rezultatas tapo lygus – 80:80, likus 19,3 sek.
Tada eilė buvo D. Šakotai. Po minutės pertraukėlės AEK turėjo kamuolį nuo savo galinės linijos ir visą atakos laiką. Derinys buvo skirtas L. Lekavičiui, tačiau jo metimas tikslo nepasiekė. K. „Speedy“ Smitho desperatiškas metimas per visą aikštę taip pat buvo netikslus.
Pirmą kartą BCL istorijoje finalo ketverto lemiamos rungtynės persikėlė į pratęsimą.
Pratęsimas
Pirmą kartą per 10 BCL sezonų finalo nugalėtojui išaiškinti prireikė pratęsimo.
Iki šių rungtynių nė vienas nuo suolo pakilęs žaidėjas nebuvo pelnęs 20 taškų BCL finale. Šįkart tai padarė net du – J. Nunnally ir S. Lukošius. Po keturių kėlinių S. Lukošius turėjo 20, J. Nunnally – 23 taškus.
Tačiau S. Lukošius dar nebuvo baigęs savo šou. A. Gudaičiui pratęsimą pradėjus penkiais taškais iš eilės, S. Lukošius pataikė dar vieną tritaškį iš kampo ir padidino „Ryto“ persvarą iki 88:80. Iki pratęsimo pabaigos buvo likusios 3 min. 22 sek.
AEK iš šios duobės nebeatsitiesė. „Rytas“ sukūrė didžiausią sugrįžimą BCL finalo ketverto istorijoje ir iškovojo pirmąjį klubo FIBA Čempionų lygos titulą.
