Ąžuolas Tubelis: visi žaidėme iš širdies

„Žalgirio“ krepšininkai savo arenoje 81:78 palaužė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ komandą ir sušvelnino ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rezultatą 1:2.
Šiandien Kaune – ketvirta dvikova. Jei prireiktų penktosios, ji gegužės 12-ąją vyktų Stambule.
Prie pirmos pergalės Ą. Tubelis prisidėjo pelnydamas 26 taškus ir surinkdamas 31 naudingumo balą (tai – 24-erių puolėjo karjeros Eurolygoje rekordai). Be to, žaidėjas šešis kartus atkovojo kamuolį, blokavo du varžovų metimus.
„Visi laurai – mano komandai“, – Ąžuolas nesureikšmino savo pasirodymo.
„Jis nebijo imtis atsakomybės. Mums reikia tokių žaidėjų. Tačiau, norint laimėti, reikia visos komandos pastangų, gebėjimo išlikti kartu, tikėti ir nepradėti rodyti pirštais vienas į kitą. Ąžuolas tikrai visada kausis dėl komandos ir darys viską, ko jai reikia“, – teigė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Iniciatyvos neįtvirtino
Antrą kėlinį, kai žalgiriečiai buvo atsilikę 16:35, prabilo Sylvainas Francisco – pelnė 7 taškus paeiliui, efektinga ataka įkvėpęs bendražygius.
Į spurtą sėkmingai įsitraukė Nigelas Williamsas-Gossas, Edgaras Ulanovas, Mosesas Wrightas. Galiausiai ketvirtą kėlinį užbaigė 70:70.
„Pradėjome labai gerai, bet tai mus galbūt užliūliavo, iniciatyvos neišlaikėme, nes gynėmės tikrai prastai – regis, daugiau nei dvidešimt taškų praleidome per greitas „Žalgirio“ atakas. Buvo situacijų, kai mus paprasčiausiai apibėgo. Taip negali būti, – svarstė „Fenerbahce“ vyriausiasis treneris Š. Jasikevičius. – Be to, pažiūrėkime į skaičius – kovos dėl kamuolio, pražangų. Viskas aišku, kodėl pralaimėjome.“
Turkijos krepšinio ekspertai, tarp jų – buvęs krepšininkas Ibrahimas Kutluay’us, pareiškė pretenzijų mačo arbitrams – esą jie buvo palankūs „Žalgiriui“ (teisėjavo ispanas Emilio Perezas, prancūzas Mehdis Difallah ir portugalas Sergio Silva).
Treneriai nesusivaldė
Atsitiesė ir „Valencia“: savo aikštėje dvejas ketvirtfinalio rungtynes pralaimėjusi Atėnų „Panathinaikos“ (67:68 ir 105:107), trenerio Pedro Martinezo vadovaujama komanda pergalę šventė Graikijoje – 91:87.
Atėnų ekipos legionierius Marius Grigonis šįkart žaidė pustrečios minutės, taškų nepelnė. „Panathinaikos“ krepšininkai baudas mėtė taikliau nei varžovai – atitinkamai 81 proc. (13/16) ir 38 proc. (5/13), tačiau pralaimėjo kovą dėl kamuolio 33:41.
Trečią kėlinį už technines pražangas teisėjai iš aikštės išvarė abiejų komandų strategus – P. Martinezą ir Erginą Atamaną.
Vietą finalo ketverto turnyre, kuris numatytas gegužės 22–24 d. Atėnuose, jau užsitikrino Pirėjo „Olympiakos“, 3:0 (91:70, 94:64, 105:82) eliminavęs „Monaco“.
Statistika
„Žalgiris“–„Fenerbahce“ 81:78 (12:25, 23:17, 22:20, 24:16). Kaunas, „Žalgirio“ arena, 14 792 žiūrovai.
„Žalgiris“: Ą. Tubelis 26 taškai (3/4 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai), N. Williamsas-Gossas 18 (3/5 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), S. Francisco 12 (2/7 dvitaškių, 2/8 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai), M. Wrightas 11 (6 atkovoti kamuoliai), E. Ulanovas 7, A. Butkevičius 3, M. Lo (0/3 tritaškių) ir D. Sleva (0/3 tritaškių) po 2, L. Birutis ir D. Sirvydis po 0.
„Fenerbahce“: W. Baldwinas 16 taškų (4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), T. Hortonas Tuckeris 15 (0/3 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai), D. Hallas 14, T. Biberovičius 10, N. De Colo 7, N. Melli (5 atkovoti kamuoliai), M. Jantunenas (4 atkovoti kamuoliai) ir K. Birchas (4 atkovoti kamuoliai) po 4, C. Silva ir B. Colsonas po 2.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 18/34 (53 proc.) ir 25/46 (54 proc.), tritaškių – 9/29 (31) ir 7/19 (37), baudų metimų – 18/23 (78) ir 7/10 (70). Atkovota kamuolių – 36 ir 31, perimta – 6 ir 2. Rezultatyvūs perdavimai – 20 ir 17. Klaidos – 10 ir 12.
Rezultatai
Monaco–Pirėjo „Olympiakos“ 82:105 (17:26, 23:35, 24:21, 18:23). 4 937 žiūrovai. M. Strazelas 21 taškas (4 klaidos) / E. Fournier 22 taškai (6/10 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai). Serija 0:3.
Atėnų „Panathinaikos“–„Valencia“ 87:91 (18:24, 21:28, 27:23, 21:16). 19 012 žiūrovų. T. Shortsas 17 taškų (6 rezultatyvūs perdavimai) / B. Badio ir J. Montero (9 rezultatyvūs perdavimai) po 16 taškų. Serija 2:1.
