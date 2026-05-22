Bronzos medalininkai pabudo lemiamu momentu

Nenado Čanako kariauna namuose 93:77 (23:21, 20:22, 28:15, 22:19) palaužė „Šiaulius“ ir taip triumfavo ketvirtfinalio serijoje 2:0.
Šiauliečiai be geriausių ketverto lieka ketvirtus metus paeiliui.
„Lietkabelis“ pusfinalyje kausis su Kauno „Žalgiriu“, kuris 2:0 eliminavo „Jonavą Hipocredit“.
Rungtynės prasidėjo lygiai: Doviui Bičkauskiui suteikus minimalią persvarą panevėžiečiams, jam atsakė Oskaras Pleikys, tačiau netrukus prabilo ir Kristianas Kullamae – 7:6. Komandos žengė koja kojon, po Nikolos Radičevičiaus metimo baudų mesti stojo Siimas-Sanderis Vene, tiesa, pataikęs kartą – 13:14. N.Radičevičius pabandė suteikti „Lietkabeliui“ apčiuopiamesnę persvarą (19:15), tačiau Vaidas Kariniauskas smeigė tritaškį, o Stefanas Simaničius lygino rezultatą – 19:19. Po pirmo ketvirčio šeimininkai pirmavo 23:21.
Dovydas Romančenko ir Cedricas Hendersonas tritaškiais padėjo „Šiauliams“ perimti šiokią tokią iniciatyvą – 28:25. Nors tritaškį paleido ir Jamelas Morrisas, savo persvarą svečiai didino – 34:28. „Lietkabelio“ estas solo pasirodymu ėmė traukti į priekį panevėžiečius (37:36), o lygią kovą iliustravo rezultatas po dviejų ketvirčių – 43:43.
Trečią ketvirtį geriau pradėjo panevėžiečiai (48:43), tačiau Danielis Baslykas vėl grąžino persvarą šiauliečiams. N.Radičevičius ir Paulius Danusevičius pradėjo dar vieną gerą „Lietkabelio“ atkarpą, taiklus buvo ir J.Morrisas, o galiausiai šeimininkai įgijo jau dviženklę persvarą po Lazaro Mutičiaus taškų – 66:56. Nors D.Songaila prašė minutės pertraukėlės, sekė šiauliečių klaida, kurią išnaudojo Gabrielius Maldūnas – 68:56. Sekė dar dvi svečių klaidos, o po trijų ketvirčių „Lietkabelis“ turėjo apčiuopiamą pranašumą – 71:58.
C.Henderesonas ir V.Kariniauskas išlaikė šiauliečius kovoje (63:76), bet N.Radičevičius tapo sunkiai sustabdomas – 79:64. S.Fofana ir D.McKnightas pridėjo svarbių taškų „Šiauliams“ (70:82), o žaisti liko beveik pusė ketvirčio. Galiausiai J.Furmanavičius ir D.Bičkauskis padėjo tašką rungtynėms ir intriga nebegrįžo – 89:72.
Šiauliečiai neturėjo Mariaus Valinsko ir Tre-Vaughno Minotto, panevėžiečiai – Danieliaus Lavrinovičiaus ir Vytenio Lipkevičiaus.
„Lietkabelį“ į pergalę tempė 19 taškų pelnęs K.Kullamae ir 22 rinkęs N.Radičevičius. Jam tai rezultatyviausios ir naudingiausios (26) karjeros rungtynės LKL, kurią remia „Betsson“.
„Lietkabelis“: Nikola Radičevičius 22 (4/5 trit.), Kristianas Kullamae 19 (5 atk. kam.), Jamelas Morrisas 15 (4/12 metimai), Dovis Bičkauskis ir Justas Furmanavičius – po 8.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 16 (4/12 metimai), Danielis Baslykas ir Vaidas Kariniauskas (3/10 metimai) – po 11, Stefanas Simaničius 10 (9 atk. kam.).
„Pirma pusė buvo sunki, nekontroliavome kovos dėl kamuolių, praleidome jų greitas atakas. Antroje perėmėme lentos kontrolę, apsunkinome varžovų metimus ir vaizdas pasikeitė. Svarbiausia, kad žaidėjai reagavo tinkamai į mano motyvaciją sezono metu“, - pabrėžė Nenadas Čanakas.
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