Dominavęs „Lietkabelis“ nepaliko šansų vilniečiams

Taip pergalėmis panevėžiečiai susilygino su „Šiauliais“ (15-13), kurie yra ketvirti.
„Rytas“ neturėjo susirgusių trijų lyderių: Igno Sargiūno, Artūro Gudaitio ir Jerricko Hardingo. „Lietkabeliui“ nepadėjo Jamelas Morrisas, Tomas Zdanavičius bei Danielius Lavrinovičius.
Vilniečiams tai buvo generalinė repeticija prieš kitą savaitę vyksiantį Čempionų lygos finalo ketvertą Badalonoje.
Šį LKL, kurią remia „Betsson“, sezoną „Lietkabelis“ vilniečius nukovė trečiąkart iš keturių.
Nepaisant to, kad geriau mačą pradėjo šeimininkai (11:7), komandos keitėsi tritaškiais ir po Augusto Marčiulionio tolimo metimo „Rytas“ rezultatą persvėrė – 12:11. Lazaras Mutičius grąžino persvarą „Lietkabeliui“ (21:14), o po pirmo kėlinio Panevėžio ekipa pirmavo 24:19.
Martynui Echodui pavyko sumažinti „Ryto“ deficitą (26:29), tačiau 7 taškus be atsako rinko „Lietkabelis“ – 36:26. Nojus Radžius, Paulius Danusevičius, Kristianas Kullamae tvirtai išlaikė priekyje šeimininkus (48:33), kurie po pirmos mačo dalies dominavo – 48:33.
Po didžiosios pertraukos „Lietkabelis“ įjungė aukštesnę pavarą ir ėmė triuškinti oponentus (55:35), nors atsaką ir paruošė Kay‘us Bruhnke su Kennethu Smithu – 41:55. Dar du taškus netrukus pridėjo Simas Lukošius – 43:55. Nepaisant pastangų, geros Gyčio Masiulio atkarpos, „Lietkabelis“ padėtį vėl stabilizavo (74:55).
L. Mutičius ir K. Kullamae tritaškiais išlaikė solidų „Lietkabelio“ pranašumą (80:59), o galiausiai paskutinis ketvirtis teliko formalumu.
„Rytas“ klydo 17 kartų, kuomet panevėžiečiai tik 7. Taip pat jei vilniečių tritaškių taiklumas siekė 22 proc. (7/31), tai šeimininkų – 51 proc. (19/37).
Nugalėtojų gretose ryškiausiai žaidė L. Mutičius, pelnęs 22 taškus, bei 21 įmetęs K. Kullamae.
„Lietkabelis“: Lazaras Mutičius 22 (3/3 trit., 5 atk. kam.), Kristianas Kullamae 21 (3/10 trit.), Nikola Radičevičius 17 (5/6 trit.), Paulius Danusevičius ir Dovis Bičkauskis – po 13.
„Rytas“: Gytis Masiulis 15, Martynas Echodas ir Kennethas Smithas – po 11, Augustas Marčiulionis 10 (8 atk. kam., 6 rez. perd.).
Naujausi komentarai