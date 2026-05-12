Dramą laimėjusi „Juventus“ dar neleido jonaviečiams užsitikrinti vietos atkrintamosiose

Laimono Eglinsko kariauna svečiuose 95:90 (22:22, 19:14, 21:31, 33:23) nugalėjo „Jonavą Hipocredit“ (9-22).
Iš duobės pakilusi „Juventus“ laimėjo jau ketvirtas rungtynes paeiliui.
Uteniškiams dar lieka rungtynės su Kauno „Žalgiriu“, o jonaviečiai LKL, kurią remia „Betsson“, reguliarųjį sezoną uždarys maču su Klaipėdos „Neptūnu“.
Už jonaviečių turnyro lentelėje esantis Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (8-22) susitiks su Vilniaus „Rytu“ ir Kauno „Žalgiriu“, tad jiems pakilti iš paskutinės pozicijos būtų reikalingos abi pergalės bei jonaviečių nesėkmė. Priešingu atveju atkrintamosiose bus jonaviškiai.
Jei būtų laimėję šias rungtynes, Jonavos krepšininkai jau dabar turėtų bilietą į atkrintamąsias.
Utenos komanda rungtynes pradėjo 10 taškų iš eilės, o MaxwellasLewisas ir Lukas Uleckas pridėjo po tritaškį – 10:0. Nors prabilęs Makai‘us Ashtonas-Langfordas priminė apie save (10:13), iškart tavo atsaką iš L.Ulecko, tiesa, Lukas Kreišmontas galiausiai lygino rezultatą – 15:15. Netrukus jis pats tritaškiu išvedė į priekį „Jonavą Hipocredit“ (18:15), o uteniškiams dabar jau teko kopti iš duobelės. Iki kėlinio pabaigos pavyko rezultatą išlyginti – tai padarė Paulius Valinskas – 22:22.
Lygiai klostėsi antras ketvirtis, kurio metu Utenos komanda pabandė susigrąžinti persvarą – 33:30. Skirtumą augino Hassanas Diarra bei Evaldas Šaulys (39:32), o po antrojo kėlinio pavyko pirmauti 41:36. Tiesa, jo finiše nerimo sukėlė P.Valinsko patirta čiurnos trauma. Vis tik ji pasirodė nerimta ir krepšininkas greitai grįžo ant parketo.
Po pertraukos Jonavos ekipa laikėsi šalia oponentų (42:45), Adomas Sidarevičius sumetė baudas, o netrukus tritaškiu persvėrė rezultatą – 47:45. Ekipos žengė koja kojon, rezultatas vis grįždavo į lygybę (53:53), tačiau tada Dovydas Buika ir M.Ashtonas-Langfordas truktelėjo į priekį „Jonavą Hipocredit“, kuri po kėlinio pirmavo 67:62.
Greitai grįžo lygybė, kai baudas realizavo L.Uleckas (67:67), jis pats grąžino persvarą savo ekipai, o iniciatyvą „Juventus“ perėmė – 74:69. Nors Thomasui Rutherfordui buvo pavykę truktelėti į priekį šeimininkus (77:76), greitą reakciją parodė svečiai – 81:77. Baudų metimais jonaviečiai galėjo artėti (80:81), bet M.Johnsonas atsakė svarbiu tritaškiu – 84:80. Dar du taškus pridėjo P.Valinskas (86:82), tačiau kitas jo metimas taško nepadėjo – buvo netikslus, o Š.Beniušis prasižengė – 86:88.
Vis tik Erikas Venskus buvo taiklus, liko 67 sekundės, Benas Krikke metimą sviedė pro šalį, tačiau viltį išlaikė M.Ashtonas-Langfordas – 88:91. Laikas tirpo iki 48 sek., L.Uleckui fiksuota pražanga, o L.Kreišmontas surinko du lengvus taškus – 90:91. Likus 8,3 sek. tai padarė ir E.Šaulys (93:90), bet L.Kreišmontas apmaudžiai nepagavo kamuolio ir šanso „Jonava Hipocredit“ neturėjo. Likus 5,9 sek. prasižengta prieš P.Valinską, jo nervai išbandymą atlaikė ir pergalę Utenos komanda išsaugojo – 95:90.
Ryškiausiai Jonavos klube žaidė M.Ashtonas-Langfordas, pelnęs 23 taškus, ir L.Kreišmontas, įmetęs 19.
Utenos klubui 18 taškų pelnė L.Uleckas, o Š.Beniušis rinko dvigubą dublį – 15 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.
Ivanas Vranešas dar negali padėti uteniškiams.
„Jonava Hipocredit“: Makai‘us Ashtonas-Langfordas 23 (7 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.), Lukas Kreišmontas 19 (7 atk. kam.), Thomasas Rutherfordas 14, Benjaminas Krike 12.
„Juventus“: Lukas Uleckas 18 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.), Šarūnas Beniušis 15 (11 atk. kam., 23 n.b.), Paulius Valinskas 16, Maxwellas Lewisas 12.
