Europos čempionų pagerbimo renginyje įamžino ir krepšinio legendas

Išskirtinio dėmesio sulaukęs A. Sireika 2003 m. nuvedė Lietuvos rinktinę iki Europos čempionato aukso, o A. Kosauskas dirbo 1987–2006 m. Kauno „Žalgirio“ krepšinio klube ir su juo 1999 m. laimėjo Eurolygos turnyrą.
Prestižinio renginio metu vyko aukcionas, o jo metu žemės ūkio technikos prekybos įmonė AB „East West Agro“ (EWA) įsigijo net 42 simbolines „Krepšinio namų“ plyteles – Lietuvos krepšinio istorijos ir tęstinumo simbolius.
Savo įspūdžiais po renginio pasidalino „Krepšinio namų“ direktorė Vaiva Garlinskė:
„Tokio susidomėjimo, tokios šventinės nuotaikos, tiek daug žinomų verslo, krepšinio pasaulio ir paprastų krepšinį mylinčių žmonių jau seniai nematėme. Matyti vienas kitą pasveikinančius vienintelius Lietuvoje Europos čempionų ir čempionių trenerius Vydą Gedvilą ir Antaną Sireiką, ranką vienas kitam spaudžiančius du neseniai savo 80-mečius paminėjusius, visuomet šalia krepšinio esančius Vidą Mačiulį ir Juozą Petkevičių buvo unikali patirtis. O labiausiai širdį džiugino tai, kad turėjome galimybę išgirsti, gyvai susipažinti su žmonėmis ir jų istorijomis kurios puošia mūsų „Krepšinio namų“ alėją.“
Renginio metu patys gražiausi kadrai užfiksuoti, kuomet į „Krepšinio legendų“ ir „Sirgalių aikštelę“ savo simbolines plyteles įspaudė J. Petkevičius, V. Mačiulis, Švietimo, sporto ir mokslo ministrė Raminta Popovienė.
EWA įmonės vardine plytele pasirūpino įmonės direktorius Gediminas Kvietkauskas, naujas SDG įmonės darbuotojų plyteles pridėjo SDG įmonių grupės valdybos pirmininkas direktorius Eduardas Jasas, pasaulio veteranų čempionių komandos „Favoritės LT“ komandos trenerė, Kornelija Balčiūnaitė.
Įsiamžinant „Krepšinio legendų“ ir „Sirgalių aikštėlėse“ suteikiama unikali galimybė iš arti pažvelgti į Lietuvos krepšinio istoriją, ją kūrusias asmenybes, bet ir patiems tapti jos dalimi.
Mainais už finansinę paramą, ant vienos iš 6000 vardinių žalvarinių plytelių, išgraviruojama vardinė plytelė, įteikiama krepšinio namų iniciatoriaus, geriausio visų laikų Lietuvos krepšininko Arvydo Sabonio padėka ir „Krepšinio namų“ ženklelis.
„Tai tikrai labai unikali ir prasminga dovana. Draugai, darbuotojai, partneriai tai labai vertina, o tuo pačiu taip prisidedama prie labai prasmingos idėjos – „Krepšinio namų“ ekspozicijos įrengimo pabaigimo“ – akcentavo direktorė V. Garlinskė.
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