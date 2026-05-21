Gimtadienio dovana – debiutas rinktinėje

K. Jakučionis asociacijos „Lietuvos krepšinis“ svetainei patvirtino, kad atvyks į pirmą Lietuvos rinktinės treniruočių stovyklą liepos pradžioje.
Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda pasirodymą 2027 m. pasaulio taurės atrankos pirmame etape užbaigs mačais su Didžiosios Britanijos ekipa (liepos 2-ąją namuose) ir Italijos krepšininkais (5 d. svečiuose).
Devyniolikmetis 196 cm ūgio gynėjas K. Jakučionis pagrindinėje „Heat“ sudėtyje žaidė 53 rungtynes, rinko vidutiniškai po 6,2 taško, atkovojo po 2,6 kamuolio ir atliko po 2,6 rezultatyvaus perdavimo. Vasario 8-ąją lietuvis į „Washington Wizards“ krepšį įmetė rekordinius 22 taškus, pataikęs 6 iš 6 tritaškių.
– Kasparai, ar spėjai atsikvėpti po įtempto sezono?
– Atostogos jau baigėsi. Aplankiau sesę Barselonoje, simboliškai, kelioms dienoms, buvau ištrūkęs ir į Meksikos kurortą. Dabar sportuoju Los Andžele, kol kas individualiai. Kitą savaitę rinksimės Majamyje, kur su jaunesniais „Heat“ žaidėjais ruošimės vasarai.
– Ar esi patenkintas savo pirmuoju NBA sezonu?
– Labiau džiaugiuosi ne rezultatais, bet tobulėjimo procesu. Sezono pabaigoje, palyginti su pirmaisiais mėnesiais, jaučiau didelį skirtumą. Gavau daug vertingų pamokų iš labiau patyrusių komandos draugų ir trenerių. Šiuo metu man tai svarbiausia.
– Ką labiausiai įsiminei?
– Kiekvieną pokalbį tiek su vyriausiuoju treneriu Eriku Spoelstra, tiek su klubo prezidentu, legendiniu Patu Riley. Galimybė gauti išmintingų patarimų, kuria kryptimi turiu judėti, – išskirtinė, itin vertinga.
– Gegužės 29-ąją švęsi savo 20-ąjį gimtadienį. Kokios dovanos norėtum?
– Gimtadienių nesureikšminu, bet būtų simboliška ir labai smagu debiutuoti Lietuvos rinktinėje.
– Ar jau kalbėjaisi su kitais rinktinės kandidatais, treneriu R. Kurtinaičiu?
– Išsamiai – kol kas ne. Tiesiog noriu dalyvauti. Atsimenu jaunesnio amžiaus rinktines: kai skambėdavo Lietuvos himnas, man šiurpuliukai bėgiodavo kūnu. Šis jausmas šįkart turėjo daugiausia įtakos mano sprendimui.
– Mūsų rinktinės padėtis pasaulio taurės atrankos D grupėje nėra paprasta. Ar du pralaimėjimai per keturis mačus neslėgs psichologiškai?
– Atvirkščiai, tai turėtų mus motyvuoti. Turime eiti į kiekvienas rungtynes nusiteikę, kad būtina laimėti. Antrų šansų nebus.
– Liepos pabaigoje Vilniuje vyks tavo rengiama stovykla „Make a play“. Kuo ji bus ypatinga?
– Noriu atiduoti duoklę gimtojo Vilniaus ir visos Lietuvos krepšinio bendruomenei. Vaikai ir jaunimas turės galimybę mokytis iš labai skirtingų krepšinio mokyklų trenerių, dirbusių su manimi, – nuo Lietuvos ir Ispanijos iki NCAA ir NBA. Tai – sportinis aspektas, bet yra ir socialinis. Norime suteikti unikalią progą vaikams, kurie galbūt neturi finansinių galimybių padirbėti su aukščiausio lygio specialistais. Man tai itin svarbu.
