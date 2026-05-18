Į Tubelį taikosi du Eurolygos klubai

Ą. Tubelio sutartis su „Žalgiriu“ galioja ir kitais metais, todėl išpirka būtų taikoma tik 2027-ųjų vasarą.
Anot „Sport5“, žalgiriečiu domisi Tel Avivo „Hapoel“ ir Pirėjo „Olympiakos“ klubai. Teigiama, kad Izraelio klubas Ą. Tubelį įsigytų už beveik 1 mln. eurų. Vis dėlto šiose varžybose dėl talentingo žalgiriečio favorite matoma „Olympiakos“ komanda.
Debutiniame Eurolygos sezone 24-erių žaidėjas per vidutiniškai 23 minutes rinko 12,1 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir 12,7 naudingumo balo vidurkius.
