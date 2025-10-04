 Istorinę pergalę „Gargždai“ pasiekė nušluodami jonaviečius

2025-10-04 21:53
LKL.lt inf.

„Gargždai“ (1-2) istorinę – pirmąją – pergalę LKL, kurią remia Betsson, pirmenybėse iškovojo įspūdingu būdu.

Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 103:73 (32:8, 27:21, 21:21, 23:21) sutriuškino „Jonavą Hipocredit“ (0-4), kuri lieka paskutiniąją komanda, kol kas nepatyrusia pergalės skonio šiame sezone.

Šeimininkai galingai pradėjo rungtynes (16:6) ir nebesižvalgė atgal. Jonaviečius apėmė tikras sąstingis, kuriuo naudodamiesi gargždiškiai siautėjo puolime ir pirmojo ketvirčio pabaigoje jau triuškino oponentus (29:6).

Svečių puolimas galop atsigavo antrajame ketvirtyje, tačiau net ir tai nesustabdė skirtumo augimo. Pirmosios dalies finiše pajūrio ekipos atstovų pranašumas peržengė jau 30-ies taškų ribą (57:26).

Po pertraukos nebuvo panašu, jog Jonavos krepšininkai galėtų surengti rungtynes keičiantį spurtą. Nors jiems buvo pavykę priartėti iki 23 taškų (43:66), gargždiškiai trečiojo kėlinio pabaigoje vėl suapvalino atotrūkį – 80:50. Vis tik jonaviečių nelaimės čia nesibaigė – ketvirtajame kėlinyje kojos traumą patyrę komandos lyderis Lukas Kreišmontas.

Skirtumas tarp ekipų iš esmės nesikeitė, o paskutiniąja mačo intriga tapo šeimininkų 100-ojo taško medžioklė. Jį dvitaškiu pelnė Laurynas Vaištaras.

Laimėtojų gretose rezultatyviausias ir naudingiausias buvo Džiugas Slavinskas, rungtynes baigęs su dvigubu dubliu – 17 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 24 naudingumo balai.

Svečių nuo slogaus vakaro neišgelbėjo iki traumos puikiai rungtyniavęs L. Kreišmontas. Komandos kapitonas prie 17 taškų pridėjo 8 atkovotus kamuolius ir sukaupė 19 naudingumo balus.

„Gargždai“: Džiugas Slavinskas 17, Benas Griciūnas 16, Brandonas Horvathas 15, Joshua Haginsas 11, Trey'us Pulliamas 10, Darylas Doualla 8, Nojus Mineikis 7, Jalonas Pipkinsas ir Karolis Giedraitis po 6.

„Jonava Hipocredit“: Lukas Kreišmontas 17, Jalenas Henry 12, Eimantas Stankevičius 11, Hilmaras Henningssonas 10, Makai Ashtonas-Langfordas 8, Benjaminas Krikke'as 6.

