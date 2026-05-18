Istorinis įvykis: NCAA čempionai sužais rungtynes su Lietuvos rinktine

Tai bus pirmasis kartas, kai Lietuvos vyrų nacionalinė rinktinė susitiks su NCAA universitetų čempionato nugalėtojais.
Mičigano universiteto atvykimas į Lietuvą turi ypatingą reikšmę – „Wolverines“ į Lietuvą atvyksta kaip 2026 metų NCAA čempionai ir viena legendiškiausių programų NCAA istorijoje. Kartu į Lietuvą atvyks ir Arizonos universitetas – programa, turinti stiprų lietuvišką krepšinio akcentą bei vieną aistringiausių sirgalių bendruomenių NCAA krepšinyje.
Lea Miller-Tooley, „Complete Sports Management“ vadovė: „Complete Sports Management“ didžiuojasi partneryste su asociacija „Lietuvos krepšinis”, atvežant Arizonos ir Mičigano universitetų vyrų krepšinio komandas į Lietuvą šią vasarą. Tai istorinis įvykis, nes Lietuvos vyrų rinktinė pirmą kartą žais prieš NCAA universitetų komandą Lietuvoje. Tai puiki galimybė jauniems žaidėjams pajusti vienos aistringiausių pasaulio krepšinio šalių kultūrą ir tradicijas.“
Tommy Lloydas, Arizonos universiteto vyrų krepšinio komandos vyr. treneris: „Mums yra didžiulė garbė rugpjūtį atvykti į Lietuvą. Ne tik todėl, kad tai ypatinga šalis su nuostabiais žmonėmis, bet ir dėl to, kad Lietuva taip pat gyvena krepšiniu, kaip ir Arizonos sirgaliai. Nekantraujame pažinti Lietuvos kultūrą ir tuo pačiu sužaisti aukšto lygio rungtynes prieš stiprius varžovus.“
Dusty May, Mičigano universiteto vyrų krepšinio komandos vyr. treneris: „Lietuva turi nepaprastai turtingą krepšinio istoriją, todėl galimybė žaisti prieš Lietuvos komandas mums yra labai įdomi. Mūsų žaidėjai galės mokytis iš žmonių, kurie gyvena krepšiniu kiekvieną dieną, varžytis aukščiausiame lygyje ir pažinti kitokią kultūrą tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Bet kada, kai vasarą gali suburti komandą ir žaisti rungtynes, tai yra labai svarbu. Ši kelionė suteiks galimybę augti kaip komandai, mokytis ir praleisti laiką kartu prieš prasidedant sezonui. Be to, žaidėjai patirs krepšinį kitoje pasaulio dalyje – tai iš tiesų ypatinga.“
Rimas Kurtinaitis, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris: „Tai bus puiki galimybė išbandyti jėgas su stipriausiomis pasaulio universitetų komandomis. Šiandien NCAA krepšinyje rungtyniauja talentingiausi jaunieji planetos krepšininkai. Labai laukiame šios galimybės ir neabejoju, kad tai bus puiki patirtis tiek Lietuvos rinktinei, tiek Mičigano ir Arizonos komandoms.“
Mindaugas Balčiūnas, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas: „Tai istorinis momentas Lietuvos krepšiniui. Į Lietuvą atvyksta dabartiniai NCAA čempionai Mičiganas – vienas didžiausių vardų NCAA istorijoje – bei finalo ketverto dalyvė Arizona, turinti stiprų lietuvišką akcentą. Tai išskirtinė dovana Lietuvos krepšinio sirgaliams ir didelis Lietuvos krepšinio pripažinimas pasaulyje. Sieksime, kad ši galimybė taptų tradicija ir NCAA universitetų komandos Lietuvoje lankytųsi reguliariai. Tikimasi, kad šis istorinis renginys sulauks didžiulio tarptautinio dėmesio tiek Europoje, tiek JAV ir suteiks Lietuvos sirgaliams unikalią galimybę savo šalyje gyvai išvysti NCAA čempionus.“
Naujausi komentarai