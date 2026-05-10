Kauno „Žalgiris“ pratęsė sutartį su Maodo Lo

Su 33-ejų metų pasaulio ir Europos čempionu atnaujinta sutartis galios iki 2027–2028 m. sezono pabaigos pagal „1+1“ formulę.
Šiame Eurolygos sezone M. Lo rinko 7 taškų, 2,4 rezultatyvių perdavimų ir 7 naudingumo balų vidurkius bei išliko rungtynių eigą pakeisti galinčiu rotacijos žaidėju. Geriausią šio sezono pasirodymą gynėjas surengė paskutiniajame Eurolygos reguliariojo sezono ture su Paryžiaus „Paris Basketball“ komanda, kai pelnė 21 tašką, iš kurių net 17 surinko antrajame rungtynių kėlinyje.
„Man čia viskas tinka – mano šeimai Kaunas labai patinka, esame puikiai įsikūrę. Tai taip pat yra puikus miestas turėti šeimą – patyrėme tai sezono metu, todėl norime čia likti. Aišku, krepšinio dalis, solidus mūsų sezonas ir tęstinumo, ambicijos jausmas šiame klube sužadina norą būti tokios organizacijos dalimi. Savo Eurolygos karjeroje esu žaidęs daugybėje organizacijų ir turiu pasakyti, kad šio klubo vadovybė yra geriausia, kokią tik esu matęs. Visi čia dirbantys žmonės turi puikų požiūrį ir yra geri žmonės – manau, kad tai yra labai svarbus faktorius bei gerų rezultatų, komandos kultūros pamatas. Fanai ir atmosfera yra taip pat geriausia, kokią esu matęs savo karjeroje, – palaima žaisti krepšinį tokioje minioje, aplinkoje ir kultūroje“, – kalbėjo M. Lo.
Savo mintis apie „Žalgiryje“ ir toliau žaisiantį M. Lo išsakė ir „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
„Labai svarbu turėti tokį rotacijos žaidėją. Svarbiausia, kad jis puikiai supranta savo rolę. Jis supranta, kad vis tiek yra po Sylvaino Francisco ir Nigelo Williamso-Gosso ir kad jis kils nuo suoliuko. Svarbu yra turėti tokius žaidėjus, kurie puikiai supranta ir išpildo savo rolę. Ta visa energija, kurią jis įneša nuo suoliuko ir duoda kažkiek tai laiko pailsėti mūsų pagrindiniams žaidėjams, tai yra puiku ir treneriai labai tai vertina. Tikiu, kad ir sirgaliai tai mato“, – komentavo P. Jankūnas.
