Krepšinio namuose įteikti „URBO-NKL“ sezono apdovanojimai

Kaip ir kasmet, simbolinį reguliariojo sezono penketą, jaunąjį talentą, geriausiai besiginantį krepšininką, labiausiai patobulėjusį žaidėją bei geriausią teisėją rinko lygos klubų atstovai.
Naudingiausiu „URBO-NKL“ reguliariojo sezono krepšininku trečiąkart iš eilės pripažintas Julius Kazakauskas.
Prie „Kretingos-Rivile“ vasarą prisijungęs 35-erių puolėjas šį reguliarųjį sezoną per 27 susitikimus fiksavo 17,9 taško, 11,2 atkovoto kamuolio, 5,4 rezultatyvaus perdavimo, 7,2 išprovokuotos pražangos ir 29,8 naudingumo balo rodiklius.
Į geriausių reguliariojo sezono krepšininkų penketuką pateko Domantas Vilys (Marijampolės „Sūduva-Mantinga“), Jokūbas Rudaitis (Kauno „Žalgiris-2“), Rokas Ūzas (Kėdainių sporto centras), Kazakauskas („Kretinga-Rivile“) ir Aurelijus Pukelis (Marijampolės „Sūduva-Mantinga“).
Jaunojo talento nominacijoje triumfavo Vilniaus „Ryto-2“ 18-metis Ignas Urbonas. Perspektyvus jaunuolis šiame sezone vidutiniškai rinko po 14,8 taško, 6,8 sugriebto ir 1,3 pavogto kamuolio, 4 rezultatyvius perdavimus bei 20 efektyvumo balų per 34 mačus.
Geriausiai besiginančio lygos žaidėjo prizas atiteko Šakių „Vyčio-VDU“ gynėjui Gabrieliui Čelkai, kuris sezoną baigė tarp penkių daugiausiai kamuolių perimančių krepšininkų (1,8).
Labiausiai patobulėjusiu žaidėju išrinktas Plungės „Olimpo“ aukštaūgis Tadas Budrys. Geriausią karjeros sezoną sužaidęs 23-ejų kretingiškis šiemet per 29 minutes pelnydavo po 16,3 taško, atkovodavo 10,3 kamuolio, išdalindavo 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir generuodavo 19,6 naudingumo balo.
Metų trenerio laurus susižėrė čempionu su Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ tapęs 25-erių Marius Ūsas. Specialisto vadovaujama ekipa dominavo reguliariajame sezone, kuriame laimėjo 33 iš 39 dvikovų.
Geriausiu 2025-26 m. sezono teisėju dar kartą pripažintas Šarūnas Gabrilavičius, šį įvertinimą pelnęs jau ketvirtą sezoną paeiliui.
Metų organizacijos nominacija įteikta į „URBO-NKL“ grįžusiam Mažeikių „M Basket“ klubui. Tuo metu geriausio klubo vadybininko apdovanojimas šįmet atiteko Vilkaviškio „Perlas Go“ prezidentui Rokui Šlivinskui.
