Lekšas mato Tubelį elitinių Eurolygos puolėjų gretose: jo kontraktas kitą sezoną sieks milijoną

Laidos pradžioje, iš Ispanijos grįžęs Lekšas dalinosi įspūdžiais apie nuviliančią atmosferą krepšinio „El Clasico“ tarp „Real“ ir „Barcelona“. Kaunietį stebino kontrastai tarp fanų emocijų eilinėse „Real“ futbolo rungtynėse ir bene svarbiausiame krepšinio sezono mače. Anot eksperto, labai jaučiasi, kad Europoje dominuoja futbolas.
Per dantį patraukę prasidėjusią Lietuvos atranką į Euroviziją bei paspėlioję būsimo UTMA renginio kovų baigtis, Vaitiekūnas su Lekšu perėjo prie mūsų visų laukiamų oranžinio sviedinio aktualijų. Pirmoji į dueto radarus pateko pergalinga Kauno „Žalgirio“ savaitė.
P. Vaitiekūnas kiek sukritikavo mačą prieš ASVEL, bet pasidžiaugė galutiniu jo rezultatu.
„Baisiai neįdomios rungtynės, bet kai dvigubose savaitėse pirmos rungtynės tokios ramios, tu gali patausoti svarbius žaidėjus“, – reziumavo jis.
J. Lekšas kolegai pritarė ir pateikė įspūdingą statistiką. Pasirodo, kad traumą prieš ASVEL patyręs Edgaras Ulanovas jau kelis sezonus paeiliui nepraleidžia nė vienų Eurolygos rungtynių. Komentatoriui „Žalgirio“ kapitono fizinis pasiruošimas atrodo vertas pagarbos.
Nuoširdžiai pagyrę žaliai baltų charakterį ir sunkiose rungtynėse Milane, „Eurolygos turo“ vedėjai liaupsino ir pagaliau sužibėjusį Maodo Lo. Svarbius metimus pataikęs vokietis kone vienas pats perlaužė rungtynių Milane eigą „Žalgirio“ naudai. Visgi, Lekšas nenorėjo pamiršti ir legionieriaus nuodėmių iš praėjusių turų.
„Jis buvo „paskandinęs“ tris rungtynes. Skaudžiausios – Madride, – realistiškai į situaciją stengėsi žiūrėti ekspertas. – Vis tiek nėra labai gera idėja jį laikyti aikštelėje rungtynių pabaigose. Tačiau jis toks žaidėjas.“
Visiškai priešingai kalbėta apie Ąžuolą Tubelį. Puolėjas su Kauno klubu turi 2+1 tipo sutartį, kurią sudarė prieš šį sezoną. Lekšas mano, kad įspūdinga žaidėjo forma paskatins kauniečius kelti Tubelio algą.
„Tai, kaip Ąžuolas (Tubelis) atrodo sezono starte ir girdint, koks susidomėjimas juo yra tarp kitų komandų Eurolygoje, tai aš manau, kad jo kontraktas kitą sezoną sieks milijoną“, – užtikrintą įžvalgą pristatė jis.
„Žalgirio“ reikalai mikrofonus kaitino ir toliau, nes Vaitiekūnas užvedė pokalbį apie niekad nesibaigiančias dramas su Sylvain Francisco. Ką pasakyti greitai rado J. Lekšas.
„Visi veiksmai indikuoja, kad jo kitą sezoną čia nebus, kad ir kiek „Žalgiris“ pasiūlytų“, – liūdnai prancūzo situaciją nužvelgė jis. Įdomu tai, kad komentatorius ilgą laiką buvo optimistas dėl to, jog prancūzas Lietuvoje galėtų likti ir kitąmet.
Po intensyvios diskusijos apie reikalus Lietuvoje, „Eurolygos turo“ eteris išplaukė į platesnius vandenis, kad apkalbėtų Belgrado „Partizan“. Siaubingą krachą sezono metu išgyvenusi organizacija, rodos, stabilizavo situaciją ir iškovojo dvi pergales paeiliui. Paskutinioji iš jų pasiekta įspūdingu stiliumi.
Serbų klubas panaikino net 27 taškų deficitą prieš vieną iš Eurolygos favoritų – Tel Avivo „Hapoel“ bei laimėjo po pratęsimo.
„Grįžta „Partizano“ vyrai, lipa iš dugno“, – šmaikštavo J. Lekšas. Tragiškas Belgrado klubo sezonas juoką kelia ir Vaitiekūnui, bet pastarasis labiau norėjo atkreipti dėmesį į tai, kad turnyrinės lentelės dugne trinasi kitas Eurolygos grandas, iš kurio tokio rezultato prieš sezoną niekas nesitikėjo. Tai Stambulo „Anadolu Efes“.
„Kosminės investicijos, Isaia Cordinier, Jordan Loyd, Vincent Poirier, Shane Larkin, Pablo Laso...“, – lūkesčių nepateisinančius Stambulo ekipos talentus vardino TV laidų vedėjas. Juoko dozę ir vėl serviravo J. Lekšas, reziumuodamas apverktiną „Anadolu Efes“ formą. Jo nuomone, jei tokia situacija nutiktų Kaune, fanai būtų itin pikti.
Visa laida – vaizdo įraše:
„Šiaip žiauru, kiek pinigų išmesta. Jeigu taip „Žalgiris“ padarytų, man atrodo Nemuno salą padegtų kauniečiai.“
Su šypsenomis aptarę konfliktą tarp Tel Avivo „Maccabi“ fanų ir Atėnų „Panathinaikos“ trenerio Ergino Atamano, Lekšas su Vaitiekūnu prakalbo apie karščiausią Eurolygos komandą – Madrido „Real“.
Sezoną vangokai pradėjęs karališkasis klubas dabar džiaugiasi 6 pergalių serija. Visgi, net ir tai Vaitiekūno neįtikina, kad Madrido rūbinėje yra užtektinai potencialo laimėti Eurolygą. Lekšas paskubėjo pašnekovui paprieštarauti.
„Viskas. „Real“ dabar yra TOP 2 klubas Europoje, kartu su „Fenerbahče“, – savo favoritus išskyrė vienas iš laidos vedėjų. Jis gyrė Mario Hezonja, trenerio Sergio Scariolo įdiegtą sistemą bei svarbiausius ekipos krepšininkus.
Visais įmanomais kampais aptarę pirmenybių grandų situacijas, „Eurolygos turo“ vedėjai ėmėsi prognozuoti, kaip „Žalgiriui“ klostysis artėjanti dvikova su Vitorijos „Baskonia“. Primename, kad šiam varžovui atstovauja net du lietuviai – Gytis Radzevičius ir Tadas Sedekerskis. Pastarasis, deja, dėl traumos kol kas nežaidžia.
Palyginęs G. Radzevičių ir Arną Butkevičių, Lekšas apžvelgė ir pagrindinius „Žalgirio“ raktus į pergalę. Jo nuomone, daug kas guls ant S. Francisco pečių.
„Aš manau, kad baskams jis gali ir 30 taškų sušerti“, – drąsiai prancūzo benefisą prognozavo komentatorius bei priminė, kad per Eurolygos istoriją „Žalgiris“ su „Baskonia“ turėjo daug atkaklių susitikimų.
Anot mūsų mėgstamų apžvalgininkų, didžiausiu baskų Achilo kulnu išlieka gynyba, mat jie praleidžia bene daugiausiai taškų Eurolygoje. Remdamiesi šiomis išvadomis abu vyrai prognozuoja „Žalgirio“ pergalę įdomiose rungtynėse.
Šio antradienio laidoje dar išgirsite ir kitus Lekšo įspūdžius iš kelionės į Madridą bei kokias lauktuves pavyko gauti iš draugo. Taip pat sužinosite, ką Vaitiekūno gimtinėje buitiškai vadindavo mauru ir kodėl jis nepatenkintas Eurolygos TOP 10 epizodų rinkiniu.
