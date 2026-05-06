„Lietkabelį“ nukovę „Garžgdai“ užsitikrino šeštąją vietą reguliariajame sezone

Tomo Rinkevičiaus treniruojama ekipa išvykoje 78:69 (22:16, 17:15, 25:14, 14:24) nukovė Panevėžio „Lietkabelį“ (15-15), kuris irgi užsitikrino mažiausiai penktąją vietą, tačiau susikomplikavo galimybes pakovoti dėl namų aikštelės pranašumo.
Gargždiškiams iki šio mačo buvo likęs vienintelis variantas pakilti turnyrinėje lentelėje – pasiekti visas tris pergales ir sulaukti dviejų „Lietkabelio“ nesėkmių reguliariojo sezono finiše. Tiesa, panevėžiečius jiems reikėjo įveikti daugiau nei 25 taškų skirtumu, kadangi būtent tokį tarpusavio pranašumą iki tol buvo įgiję Panevėžio krepšininkai. Nepaisant to, ši pergalė reiškia, jog „Gargždų“ jau tikrai nepavys Utenos „Juventus“ (9-19), prieš kurią pajūrio ekipa turi tarpusavio pranašumą.
Tuo tarpu Nenado Čanako kariauna, norėdama pakilti į trečią ar ketvirtą turnyrinės lentelės poziciją, turės laimėti abu likusius mačus ir tikėtis „Šiaulių“ (16-13) ir Klaipėdos „Neptūno“ (16-13) nesėkmių, nes abi šios ekipos turi tarpusavio pranašumą prieš „Lietkabelį“.
„Gargždus“ į pergalę vedė Justino Turnerio ir Pauliaus Petrilevičiaus duetas. Amerikietis prie 19 taškų pridėjo 8 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 17 naudingumo balų. Lietuvis mačą baigė su dvigubu dubliu – pelnė 10 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir taip pat sukaupė 17 naudingumo balų.
Tarp pralaimėtojų naudingiausias buvo Dovis Bičkauskis (15 tšk., 18 naud. bal.), o rezultatyviausias buvo Kristianas Kullamae (17 tšk., 5 rez. perd., 16 naud. bal.).
Svečiai šįkart vertėsi be Darylo Doualla bei Deivido Gailiaus. Panevėžio komandai nepadėjo Jamelas Morrisas, Justas Furmanavičius, Tomas Zdanavičius ir Danielius Lavrinovičius.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo „Gargždai“, kurie įgijo ankstyvą persvarą (6:0). Nors D. Bičkauskio vedamas „Lietkabelis“ bandė vytis oponentus, šie nenusileido kėlinys baigėsi jiems pirmaujant 22:16.
„Gargždai“ toliau didino atotrūkį, kuris po J. Turnerio tritaškio pirmąkart tapo dviženklis (31:20). „Lietkabelio“ gretose iniciatyvos ėmėsi Paulius Danusevičius, tačiau po dviejų kėlinių svečiai vis tiek pirmavo 39:31.
Trečiajame ketvirtyje „Gargždai“ galutinai perėmė iniciatyvą, pamažu augindami persvarą, kuri išaugo net iki 20-ies taškų (64:44). Nepaisant pavienių K. Kullamae ir Lazaro Mutičiaus tritaškių, prieš lemiamą ketvirtį „Lietkabelis“ turėjo sunkiai įveikiamą deficitą – 45:64.
K. Kullamae mėgino įkvėpti šeimininkus šturmui, o skirtumas per pusę kėlinio kiek aptirpo (55:68). Situaciją dar labiau kaitino svečių techninės pražangos, kuriomis pasinaudoję panevėžiečiai dar labiau priartėjo (66:72). Vis tik aistras apramino Nojaus Mineikio tolimas metimas, o netrukus dar ir P. Petrilevičiaus dėjimas (77:66).
Nors aistrų netrūko – techninę nuobaudą užsidirbo N. Čanakas, o nesportinę pražangą gavo Jalonas Pipkinsas – situacija kardinaliai pasikeisti nespėjo, pergalę galiausiai šventė gargždiškiai.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 17, Dovis Bičkauskis 15, Paulius Danusevičius 14, Nikola Radičevičius 13.
„Gargždai“: Justinas Turneris 19, Jalonas Pipkinsas 15, Nojus Mineikis 12, Paulius Petrilevičius 10, Ethanas Chargois ir Trey'us Pulliamas po 9.
