„Mano būsto“ turnyras: čempionai apgynė titulą

Šįkart didžiajame finale „Mano būstas“ 83:78 įveikė „KKM-Redo“ ekipą. Ketvirtą kėlinį likus žaisti mažiau nei minutę rezultatas buvo lygus – 78:78, bet tuomet tritaškį pataikė „Mano būsto“ žaidėjas Valentinas Rumiancevas.
Čempionai laimėjo kovą dėl kamuolio 41:26, atliko daugiau rezultatyvių perdavimų – 23:14.
„Dėkojame varžovams už kovingumą, jie tikrai nusipelnė varžytis finale – ne atsitiktinai beveik visą mačą diktavo savo sąlygas“, – po varžybų sakė V. Rumiancevas.
Naudingiausiu (MVP) rungtynių žaidėju pripažintas Alanas Urbonas („Mano būstas“), pelnęs 19 taškų ir dvylika kartų atkovojęs kamuolį.
Mažąjį finalą laimėjo „KKM-KU“ komanda – 90:81 pranoko „VKKM-Auridentus“ krepšininkus.
Nugalėtojai šiek tiek prasčiau nei jų varžovai mėtė tritaškius – atitinkamai 30 proc. (7/23) ir 43 proc. (10/23), bet taikliau dvitaškius – 62 proc. (28/45) ir 39 proc. (20/51).
MVP prizas įteiktas Dovydui Sipavičiui („KKM-KU“) – 31 taškas, 7 rezultatyvūs perdavimai, 5 atkovoti kamuoliai, 34 naudingumo balai.
Rezultatai
Finalas. „Mano būstas“–„KKM-Redo“ 83:78 (28:27, 18:24, 21:20, 16:7). A. Steponaitis 20 taškų (9 atkovoti kamuoliai) / V. Vainoris 22 taškai (7 rezultatyvūs perdavimai).
Dėl 3-ios vietos. „KKM-KU“–„VKKM-Auridentus“ 90:81 (19:27, 34:16, 22:23, 15:15). D. Sipavičius 31 taškas (7 rezultatyvūs perdavimai, 7 klaidos) / N. Lipskas 21 taškas.
