 Masiulis prieš laukiančias LKL atkrintamąsias: turime padaryti savo darbą

Masiulis prieš laukiančias LKL atkrintamąsias: turime padaryti savo darbą

2026-05-18 09:47
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai sekmadienį pergale prieš Kėdainių „Nevėžį“ (98:80) užbaigė LKL reguliarųjį sezoną, o po rungtynių savo mintimis dalijosi komandos vyriausiasis treneris Tomas Masiulis, pabrėžęs auklėtinių atsidavimą viso sezono metu.

Tomas Masiulis
Tomas Masiulis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

„Džiaugiuosi už tuos vaikinus, kurie Eurolygoje mažiau žaidė – tikrai visi norėjo įrodyti. Buvo daug rungtynių, kai būdamas šalia aikštelės mėgavausi, kaip jie kaunasi dėl kiekvieno kamuolio ir įrodinėja man bei komandai, kad yra verti žaisti daugiau minučių. Bet vėlgi, suprantame, kad ta 27 pergalių serija yra tik skaičius ir kitą savaitę viskas prasideda iš naujo“, – kalbėjo T. Masiulis.

Strategas užsiminė ir apie laukiančią ketvirtfinalio seriją su Jonavos klubu.

„Visada yra kažkokio nerimo, čia turbūt normalu. Kaip ir sakiau, niekas neprisimins, kad mes čia taip reguliariajame sezone žaidėme – viskas prasideda nuo nulio ir kiekvienos rungtynės yra labai svarbios, todėl turime ateiti maksimaliai pasiruošę, susikaupę ir daryti savo darbą“, – akcentavo treneris.

Vietinio čempionato atkrintamųjų seriją iki dviejų pergalių žalgiriečiai pradės jau trečiadienį „Žalgirio“ arenoje.

Šiame straipsnyje:
Tomas Masiulis
LKL atkrintamosios varžybos
krepšinis
Jonava Hipocredit
Kauno Žalgiris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų