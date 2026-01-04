Metus žalgiriečiai atidarė pamokydami "Neptūną"

Tomo Masiulio auklėtiniai „Žalgirio“ arenoje nugalėjo Klaipėdos „Neptūno“ (8-5) krepšininkus 112:77. Pirmosiose metų rungtynėse „Žalgirio“ taškų sąskaitą tritaškiu atidarė Mantas Rubštavičius, varžovo gynybą įveikė Mosesas Wrightas, dvitaškį su pražanga įmetė Arnas Butkevičius – 8:0.
Laurynas Birutis buvo taiklus iš po krepšio, o po to Deividas Sirvydis, Sylvainas Francisco ir Ignas Brazdeikis įskraidino po tritaškį – 19:12. D.Sirvydis ir S.Francisco praslydo po krepšiu, I.Brazdeikis ir D.Sirvydis pataikė tritaškius iš skirtingų kampų, S.Francisco atliko dar vieną reidą – 31:25.
Dustinas Sleva realizavo baudų metimus, D.Sirvydis įmetė su pražanga (36:29), o tada žalgiriečiai 6 minučių atkarpą laimėjo net 20:0. Ją pradėjo Nigelo Williamso-Gosso tritaškis, Edgaras Ulanovas rinko 5 taškus, L.Birutis – 4, Maodo Lo dukart buvo taiklus iš toli – 56:29. Antrąjį kėlinį užbaigė dar du D.Sirvydžio ir L.Biručio taškai bei S.Francisco perimtas kamuolys ir dėjimas – 63:31.
Ąžuolas Tubelis tapo dvyliktuoju žalgiriečiu, pelniusiu taškus, A.Butkevičius kabino kamuolį M.Wrighto dėjimui ir pats rinko 6 taškus – 75:35. Ą.Tubelis ir M.Wrightas įmetė dvitaškius, S.Francisco – tritaškį iš krašto, dėjimu ataką baigė L.Birutis, trečiąjį kėlinį uždarė D.Sirvydis – 86:49.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje L.Birutis pelnė 5 taškus, D.Sirvydis pataikė dar vieną tritaškį – 94:53. E.Ulanovas sumetė baudas, o M.Rubštavičius tritaškiu su pražanga pelnė „Žalgirio“ šimtąjį tašką – 100:59. L.Birutis pataikė baudų metimus, Ą.Tubelis šovė tritaškį iš kampo ir dėjimu užbaigė greitą ataką, A.Butkevičius buvo taiklus iš toli, D.Sirvydis rinko savo 20-ąjį tašką – 112:77.
„Žalgiris“: D.Sirvydis 20, L.Birutis 17 (5 atk. kam.), A.Butkevičius 12 (5 atk. kam.), S.Francisco 12 (5 rez. perd.), M.Rubštavičius 10 (5 atk. kam.), Ą.Tubelis 9, M.Wrightas 8 (4 rez. perd.), E.Ulanovas 7, I.Brazdeikis 6, M.Lo 6 (4 rez. perd.), N.Williamsas-Gossas 3 (2 per. kam.), D.Sleva 2.
„Neptūnas“: R.Lomažas 11, D.Tarolis 9, A.Majauskas 9, H.Cleary 9 (4 rez. perd.).
"Normalu, kad kažkas daugiau, kažkas mažiau žaidžia. Aš, kaip treneris, turiu priimti sprendimus, kurie kartais yra nemalonūs. Tai sunkiausia trenerio darbe. Nuo pat sezono pradžios šnekėjau, kad dėl tokių situacijų reikalingi visi žaidėjai. Nėra lengva, bet jie turi būti pasiruošę", - po mačo dėstė T. Masiulis apie savo auklėtinių rotaciją.
Naujausi komentarai