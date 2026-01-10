"Neptūno" pergalę nulėmė rekordinis spurtas

Gedimino Petrausko auklėtiniai savų sirgalių akivaizdoje 113:82 nugalėjo Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (4-11) ir po triuškinamo pralaimėjimo Kaune sugrįžo į pergalių kelią.
Pirmoji komandų dvikova šiame LKL sezone taip pat baigėsi klaipėdiečių triumfu. Tiesa, po atkaklesnės kovos – 92:85.
Tuo tarpu jau minėti Giedriaus Žibėno auklėtiniai šią popietę nusileido „Gargždams“ ir įsirašė penktąjį pralaimėjimą – tiek pat, kiek turi ir uostamiesčio ekipa. Tiesa, vilniečiai laimėjo pirmąjį tarpusavio mačą (97:93), todėl išlieka antroje turnyrinės lentelės vietoje.
Nuo pat pirmųjų minučių Klaipėdoje netrūko nei aistrų, nei pokalbių su teisėjais, o skirtingų žaidėjų indėlio vedamos komandos žengė koja kojon – 9:9. Tiesa, tuomet Rihardas Lomažas smeigė tritaškį su pražanga ir šeimininkai perėmė mačo kontrolę – 17:11. Visgi Laimono Eglinsko auklėtiniai nesutriko, rinko taškus iš po krepšio ir po pirmųjų 10 minučių atsiliko neženkliai – 24:29.
Antrąjį ketvirtį taškais pradėjo kėdainiečiai, tačiau netrukus pasipylė ne kartą šiame sezone matytas „Neptūno“ tritaškių lietus, kuris šeimininkams pirmą kartą sukrovė dviženklę persvarą – 43:31. Nepaisant to, kad tuomet Zane’o Watermano mestas tolimas šūvis dar kartą skrodė tinklelį, svečiai atsakė 11:2 atkarpa ir, vedami Ethano Chargois, solidžiau užbaigė kėlinį, o deficitas aptirpo beveik iki minimalaus – 51:53.
Iškart po ilgosios pertraukos Justinas Marcinkevičius lygino rezultatą, o Tylerio Petersono tritaškis dar ir persvėrė rezultatą – 60:59. Vis dėlto tai buvo tik tyla prieš uostamiesčio krepšininkų audrą – G. Petrausko kariauna surengė 22:0 spurtą ir trečiojo kėlinio pabaigoje pradėjo triuškinti varžovus – 81:60. Nors po pertraukėlės „Nevėžis-Paskolų klubas“ pralaužė klaipėdiečių gynybą, Harrisonas Cleary atsakė penkiais taškais be atsako ir praktiškai palaidojo svečių viltis – 86:64.
Lemiamo kėlinio metu kėdainiečiams jau nebepavyko sugrįžti, o L. Eglinskas, dar neprasidėjus kėliniui, buvo nubaustas technine pražanga, po kurios Radvilo Kneižio taškų vedami klaipėdiečiai ir toliau mėgavosi žaidimu – 94:66. Negana to, J.D. Muila užsidirbo diskvalfiikacinę, o E. Chargois, jau turėjęs techninę nuobaudą, dar ir nesportiškai prasižengė, tad abu legionieriai buvo priversti patraukti į rūbinę. Skirtumas tarp komandų perkopė ir 30 taškų ribą (98:66), H. Cleary pelnė 100-ąjį tašką, o „Neptūnas“ įrašė septintąjį kėdainiečių pralaimėjimą per paskutinius aštuonis mačus – 113:82.
Tarp G. Petrausko auklėtinių taškuočiausiai spindėjo R. Lomažas, pelnęs 17 taškų (3/4 dvit., 2/4 trit., 5/5 baud.), tačiau jis surinko 15 naudingumo balų, o už jį efektyviau pasirodė keli krepšininkai, tarp kurių ir Donatas Tarolis bei Arnas Velička, surinkę po 21 naudingumo balą. Pastaras sukratė 10 taškų (2/4 dvit., 1/4 trit., 3/6 baud.) ir išskirstė 9 rezultatyvius perdavimus, o D. Tarolis įsirašė 12 taškų (4/5 dvit., 4/4 baud.) ir sugriebė 8 kamuolius.
„Neptūnas“: Harrisonas Cleary 18, Rihardas Lomažas 17, Zane'as Watermanas 16, Donatas Tarolis 12, Arnas Velička ir Vitalijus Kozys 10, Mindaugas Girdžiūnas, Arnas Beručka ir Matas Mačijauskas po 6.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Tyleris Petersonas 17, Seltonas Miguelis 13, Ethanas Chargoisas 11, Justinas Marcinkevičius ir Trentas McLaughlinas po 9, Lukas Valantinas ir JD Muila po 6.
„Po ilgosios pertraukos iš rūbinės išėjome degdami noriu kažką nuveikti kuo greičiau, bet dvi pirmosios atakos nepavyko. Kai tapome kantresni, atsirado susiklausymas gynyboje. Tapo lengviau kvėpuoti ir puolime. Buvo atkarpų, kai priėmėme blogus sprendimus. Žinojome, kaip kėdainiečiai efektyviai išnaudoja greitas atakas, bet jų nesustabdėme“, - sakė G. Petrauskas.
Naujausi komentarai