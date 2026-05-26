Po istorinės sėkmės – gėdingos pagirios

Komandos neprikėlė
Sostinės klubas, savo pergalę trečiame pagal lygį Europos turnyre (Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygoje) paskelbęs istorine, užsibuvo Vilniaus savivaldybės premija pasaldintame svaigulyje, tad pirmą kartą liko už Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, pusfinalio borto.
Ketvirtfinalyje (iki dviejų pergalių) FIBA čempionus 2:0 (92:84, 101:95) eliminavo šilutiškio Laimono Eglinsko treniruojami Utenos „Juventus“ krepšininkai.
Tai – taip pat istorinis „Ryto“ pasiekimas: nuo 1997-ųjų Vilniaus komanda nė sykio nebuvo likusi be šalies čempionato medalių.
Vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas pripažino bandęs prikelti komandą paskutiniam LKL egzaminui, tačiau ji, stratego žodžiais, buvo labai tuščia fiziškai ir emociškai.
„Žaidėjams jokių priekaištų – jie atidavė viską, ką galėjo. Reikia suprasti juos: laimėti (Čempionų lygą – red. past.), grįžus švęsti ir taip toliau – yra reikalų. Jie stengėsi grįžti į formą“, – kai kurias galimas išsekimo priežastis įvardijo G. Žibėnas.
Apie klimatą – iš šalies
„Yra trenerio veiksnys, yra komandos, klubo klimato veiksnys – kad žmogus, ypač atvykęs iš kitokios kultūros, patogiai jaustųsi.
„Ryto“ klimatas – aiškiai pašvinkęs. Jeigu trys svarbūs krepšininkai sezono viduryje iš komandos nešė skudurus pirmai progai pasitaikius, turbūt nebuvo atsitiktinumas. Sakoma, kad vienas kartas gali būti atsitiktinumas, du – sutapimas, bet trys – jau tendencija.
„Rytas“ – pasipūtimo ir nepagarbos kitiems rungtynių dalyviams čempionas, bet pergalių sudėtinės dalys paprastai būna kitos.
Jeigu treneris viešoje vietoje nesugeba išreikšti minčių be keiksmažodžių, vien tai labai daug pasako ir apie komandą, ir apie klubą. Negirdėjau, kad treneris būtų atsiprašęs už šlykštų elgesį, nei kad klubas būtų už tai trenerį nubaudęs“, – socialiniame tinkle „Facebook“ svarstė sporto temomis rašantis Eidvilas.
Pernai gruodį su „Rytu“ atsisveikino Gytis Radzevičius, šiemet vasarį – Jordanas Walkeris, kovą – Jacobas Wiley.
„Žinome, kad labai daug kas mumis abejojo, bet dėl tų abejojančių mes esam „Rytas“ ir mums yra po***i“, – riebų rusišką keiksmažodį per sutiktuves gegužės 10-ąją Vilniaus oro uoste yra tėškęs G. Žibėnas.
Reikia suprasti: laimėti, grįžus švęsti ir taip toliau – yra reikalų.
Siekis – finalas
Utenos ekipa LKL čempionato pusfinalyje pastarąjį kartą žaidė 2021-aisiais.
Šįsyk „Juventus“ dėl bilieto į finalą kausis su Klaipėdos „Neptūnu“, kuris ketvirtfinalyje 2:0 (100:73, 84:74) privertė kapituliuoti „Gargždus“.
„Uteniškiai bus pakilios nuotaikos ir tai neleidžia mums tikėtis lengvos akistatos“, – sakė „Neptūno“ strategas Gediminas Petrauskas.
Mačas iki trijų pergalių startuos gegužės 27-ąją Klaipėdoje, 29 d. tęsis Utenoje, o birželio 1-ąją sugrįš į uostamiestį. Jeigu prireiktų, ketvirta dvikova būtų surengta 3 d. Utenoje, penktoji 5 d. – Klaipėdoje.
Tiesiu keliu, be nuostolių, pusfinalį pasiekė Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Lietkabelis“.
Žalgiriečiai 2:0 (102:82, 90:75) išleido atostogų „Jonavos Hipocredit“ komandą, panevėžiečiai taip pat 2:0 (85:84, 93:77) – „Šiaulius“.
Šiandien „Žalgiris“ ir „Lietkabelis“ susitiks Kaune, 28 d. – „Kalnapilio“ arenoje, 31 d. – vėl Nemuno saloje. Jeigu pusfinalis užsitęstų, birželio 2-ąją lauktų rungtynės Panevėžyje, o 4 d. – „Žalgirio“ arenoje.
Rezultatai
„Rytas“–„Juventus“ 95:101 (32:30, 24:20, 27:30, 12:21). 2 058 žiūrovai. K. Smithas 20 taškų (6/8 tritaškių) / H. Diarra 30 taškų (4 klaidos). Ketvirtfinalio serija 0:2.
„Jonava Hipocredit“–„Žalgiris“ 75:90 (14:32, 18:25, 26:15, 17:18). 1 466 žiūrovai. M. Ashtonas-Langfordas 28 taškai (9 rezultatyvūs perdavimai, 4/8 tritaškių) / D. Sirvydis 16 taškų (7/7 dvitaškių). Ketvirtfinalio serija 0:2.
„Lietkabelis“–„Šiauliai“ 93:77 (23:21, 20:22, 28:15, 22:19). 2 148 žiūrovai. N. Radičevičius 22 taškai (4/5 tritaškių) / C. Hendersonas 16 taškų. Ketvirtfinalio serija 2:0.
„Gargždai“–„Neptūnas“ 74:84 (22:19, 18:24, 10:19, 24:22). 1 500 žiūrovų. J. Pipkinsas 18 taškų / R. Lomažas 22 taškai (7 atkovoti kamuoliai). Ketvirtfinalio serija 0:2.
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