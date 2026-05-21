Po saldaus triumfo - antausis Jono Valančiūno akivaizdoje

“Utenos „Juventus“ atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų LKL, kurią remia „Betsson“, istorijoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92:84 (29:27, 26:22, 16:16, 21:19) pranoko Vilniaus „Rytą“ ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste, tačiau antrosios ir, jeigu prireiks, trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis.
Savo gimtojo miesto komandos akistatą su buvusia ekipa tribūnose stebėjo ir Jonas Valančiūnas.
Rungtynių pradžioje abi komandos demonstravo itin rezultatyvų krepšinį, keisdamosi sėkmingais išpuoliais. „Juventus“ krepšininkai sugebėjo pirmieji surasti spragų varžovų gynyboje ir įpusėjus kėliniui jau disponavo dviženkle persvara (19:8). Vis tik komandinėmis pastangomis svečiai mažino deficitą. Sulig Gyčio Masiulio dėjimu kėlinio pabaigoje iš atsilikimo liko tik 2 taškai – 27:29.
Antrajame kėlinyje žaidimo tempas išliko aukštas, o „Rytas“ po taiklių metimų ir sėkmingos kovos po krepšiais sugebėjo persverti rezultatą savo naudai (42:37). Visgi „Juventus“ komanda, vedama taiklių tolimų metimų ir sėkmingo Pauliaus Valinsko žaidimo kėlinio pabaigoje, susigrąžino iniciatyvą. Pirmoji dalis baigėsi uteniškiams turint šešių taškų persvarą – 55:49.
Po pertraukos žaidimas tapo gerokai kietesnis, o abi komandos pradėjo dažniau klysti ir strigti puolime. „Rytas“ kelis kartus buvo priartėjęs ir išlyginęs rezultatą, tačiau šeimininkai kaskart rasdavo atsakymų po svarbių Maxwello Lewiso ir Maliko Johnsono metimų. Prieš lemiamą atkarpą Utenos ekipa išlaikė tą patį šešių taškų pranašumą – 71:65.
Lemiamame ketvirtyje „Juventus“ kontroliavo situaciją aikštelėje ir po taiklių metimų padidino savo persvarą iki dviženklės (76:65). Tuomet svečiai pamažu ėmė kopti į kalną – svarbiu metu du Igno Sargiūno tritaškiai, o po to ir Speedy Smitho dvitaškis po ilgo laiko atstatė lygybę (84:84). Šarūnas Beniušis dėjimu vėl išvedė į priekį saviškius (86:84), o vilniečiai niekaip nesurezgė rezultatyvių išpuolių. Negana to, P. Valinskas realizavo dvi baudas (88:84). Augustas Marčiulionis galėjo atsakyti tuo pačiu, tačiau abu jo metimai skriejo pro šalį, o kitoje aikštės pusėje pergalę baudomis įtvirtino Lukas Uleckas ir Maxwellas Lewisas.
„Juventus“: Maxwellas Lewisas 19, Paulius Valinskas ir Lukas Uleckas po 15, Malikas Johnsonas 13, Ivanas Vranešas 10, Šarūnas Beniušis 9, Hassanas Diarra 7.
„Rytas“: Artūras Gudaitis 16, Augustas Marčiulionis 15, Gytis Masiulis ir Ignas Sargiūnas po 13, Speedy Smithas 12, Ignas Urbonas 6.
„Tipinės atkrintamųjų rungtynės. Turėjome problemų ruošdamiesi mačui, turėjome problemų ir šiandien, bet jokių priekaištų žaidėjams nėra. Kai kurių problemų negalime kontroliuoti, pavyzdžiui, pramestų baudų metimų. Antroje rungtynių pusėje nepataikėme gal 12 metimų. Kai kur galbūt pritrūko rotacijos. Pasistengsime užpumpuoti žaidėjus kitoms rungtynėms", - žadėjo G. Žibėnas.
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