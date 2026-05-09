Pratęsimo pareikalavusioje dramoje Lewisas nukalė „Juventus“ pergalę Kėdainiuose

Laimonas Eglinskas šiame mače su Utenos klubo kariauna 98:95 (25:16, 16:26, 25:23, 20:21, 12:9) po pratęsimo įveikė namuose žaidusią Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ ekipą (8-22) ir parklupdė savo buvusią komandą.
Papildomo laiko pradžioje abi ekipos svaidė taikliai, tad pratęsimo viduryje švieslentėje degė lygybė – 92:92. Savo ruožtu Maxwellas Lewisas prametė visus septynis tritaškius per pagrindinį rungtynių laiką, o pratęsime smeigė net du ir vedė uteniškius į priekį – 95:93.
Galiausiai M. Lewisas ir tapo pagrindiniu „Juventus“ herojumi, mat pelnė taškus su pražanga ir paskutinės kėdainiečių atakos metu blokavo mažai viltingą J. Godfrey metimą – 98:95.
Šis pralaimėjimas dar labiau apmažino kėdainiečių viltis sugrįžti į atkrintamųjų zoną, mat ankstesnėse šeštadienio rungtynėse „Jonava Hipocredit“ (9-21) sutriuškino Šiaulių ekipą (16-15), tad paskutiniąsias vietas užimančias komandas skiria ne tik jonaviečių turimas tarpusavio pranašumas, bet ir viena pergalė.
„Nevėžiui-Paskolų klubui“ šiame LKL, kurią remia „Betsson“, reguliariajame sezone liko dvejos rungtynės – su Vilniaus ir Kauno klubais.
Savo ruožtu uteniškiai priartėjo prie septintosios vietos užsitikrinimo turnyro lentelėje, tačiau jų dar laukia akistata su jonaviečiais.
Susitikimas prasidėjo svečių spurtu, kurį įtvirtino Luko Ulecko tolimas šūvis (11:3). Nors kėdainiečiai atrado kelių puolime, gynyboje Mato Juzeliūno auklėtiniams ir toliau kilo nemažai problemų, kurias ryškino Pauliaus Valinsko keturi taškai paeiliui – 17:9. Tuomet šeimininkus užkūrė J.D. Muilos dėjimas ir Seltono Miguelio tritaškis, tačiau kėlinį solidžiau užbaigė uteniškiai – 25:16.
Antrojo ketvirčio pradžioje Nedas Montvila rinkosi taškus nuo baudų metimų linijos, o 12:0 spurtas leido šeimininkams persverti rezultatą – 28:25. Visgi net keturias minutes trukusią uteniškių tylą puolime nutraukė L. Ulecko dūris, o likusioje kėlinio dalyje komandos žengė koja kojon, tačiau Ignas Vaitkus smeigė tritaškį su sirena ir išvedė savo komandą į priekį – 42:41.
Po ilgosios pertraukos uteniškiai bandė veržtis į priekį, tačiau netrukus Justinas Marcinkevičius pridėjo du tritaškius be atsako, o lygybę greit atstatė ir Evaldo Šaulio tolimas metimas (50:50). Antroje trečiojo kėlinio pusėje ryškiausiai žibėjo M. Lewisas, kuris vien trečiajame kėlinyje įsirašė 12 naudingumo balų, tačiau solidaus jo žaidimo svečiams pakako tik minimaliam pranašumui susikurti – 66:65.
Lemiamas ketvirtis prasidėjo šeimininkų klaida, o tuo naudojęsi L. Eglinsko auklėtiniai bandė atitrūkti – 71:67. Vėliau abiejų komandų puolimas aprimo ir ekipos rinkosi taškus baudų metimais, o šeimininkų viltį vėl įžiebė keturi taškai iš eilės (74:76). Likus dviems minutėms, Trento McLaughlino tolimas šūvis dar ir išvedė šeimininkus į priekį (82:80), tačiau prasidėjus lemiamai minutei, E. Šaulys lygino rezultatą baudų metimais (84:84).
Taškais atsakė ir Jarredas Godfrey, bet rezultatas ir vėl tapo lygus po galingo M. Lewiso dėjimo kitoje aikštelės pusėje (86:86). Paskutinės atakos metu J. Godfrey ir J. Marcinkevičiaus metimai skriejo pro šalį, tad 40 minučių nugalėtojo klausimui išspręsti neužteko – 86:86.
Svečius į pergalę labiausiai vedė M. Lewiso ir L. Ulecko duetas, kartu surinkęs 43 naudingumo balus. Pastarasis (6/7 dvit., 2/7 trit., 1/3 baud.) pridėjo 19 taškų ir 6 rezultatyvius perdavimus, o amerikietis (4/8 dvit., 2/9 trit., 2/3 baud.) įsirašė 16 taškų ir 12 atkovotų kamuolių bei surinko pirmąjį dvigubą dublį šiame sezone.
Tuo tarpu kėdainiečių gretose ryškiausiai atrodė J. Godfrey (4/8 dvit., 1/6 trit., 8/8 baud.), sukratęs 19 taškų ir pridėjęs 22 naudingumo balus.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Jarredas Godfrey 19, J.D. Muila 15, Ignas Vaitkus ir Trentas McLaughlinas po 14, Justinas Marcinkevičius 12, Kenny Pohto ir Nedas Montvila po 7.
„Juventus“: Lukas Uleckas 19, Maxwellas Lewisas ir Evaldas Šaulys po 16, Šarūnas Beniušis 15, Erikas Venskus 12, Paulius Valinskas 10, Malikas Johnsonas 6.
