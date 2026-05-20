Prie rinktinės jungiasi Kasparas Jakučionis: noriu žaisti už Lietuvą

„Nusprendžiau pirmam langui tikrai atvykti. Tikrai radau galimybę. Bandysiu atiduoti visą save ir siekti geriausių tikslų. Noriu to jausmo, noriu žaisti už Lietuvą. Manau, simboliškai tikrai būtų smagu debiutuoti Lietuvos rinktinėje“, – vaizdo įraše teigė krepšininkas.
NBA sezone K. Jakučionis rinko 6,2 taško, 2,6 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Primename, kad Lietuvos rinktinės liepą laukia dvejos rungtynės. Liepos 2 d. namuose lietuviai priims Didžiosios Britanijos komandą, o liepos 5 d. išvykoje susikaus su italais.
K. Jakučionio atstovaujamas „Miami Heat“ klubas NBA sezoną baigė dar įkrintamosiose varžybose, nepatekdamas į atkrintamąsias. 196 cm ūgio gynėjas pagrindinėje „Heat“ komandoje debiutavo šiai sužaidus per 20 pirmųjų sezono mačų, ir pasirodė 53 rungtynėse. Vasario 8-ąją K. Jakučionis į „Washington Wizards“ krepšį įmetė rekordinius 22 taškus, pataikydamas 6 iš 6 tritaškių.
– Kasparai, kaip tavo vasaros atostogos? Ar spėjai atsikvėpti po įtempto sezono?
– Atostogos jau baigėsi. Buvau išvykęs aplankyti sesės Barselonoje. Kelioms dienoms buvau ištrūkęs ir į Meksikos kurortą. Dabar sportuoju Los Andžele, kol kas individualiai. Kitą savaitę rinksimės Majamyje, kur su jaunesniais „Heat“ žaidėjais ruošimės vasarai.
– Žvelgdamas atgal į pirmąjį savo sezoną NBA, ar esi juo patenkintas šimtu procentų?
– Džiaugiuosi pirmaisiais metais, ne tiek rezultatais, kiek tobulėjimo procesu. Sezono pabaigoje, lyginant su pirmaisiais mėnesiais, jaučiau didelį skirtumą. Gavau daug vertingų pamokų iš labiau patyrusių komandos draugų ir trenerių. Šiuo metu man tai yra svarbiausia.
– Majamio komandos jaunimas pasiruošimą NBA Vasaros lygai pradeda anksčiau nei kiti klubai. Teko girdėti, kad „Heat“ apskritai išsiskiria ypatingu komandos mentalitetu?
– Majamio klubo kultūra tikrai yra išskirtinė. Mes, jaunimas, renkamės jau kitą savaitę. Pažaisime 3x3, tobulinsime individualius įgūdžius. O tobulinti turiu labai daug ką.
– Koks praėjusio sezono epizodas tau labiausiai įsiminė?
– Kiekvienas pokalbis tiek su treneriu Eriku Spoelstra (dusyk NBA čempionas kaip vyr. treneris), tiek su Patu Riley (NBA legenda, „Heat“ prezidentas). Tiek sezono metu, tiek po jo. Man tai yra išskirtinė galimybė gauti išmintingus patarimus, kuria kryptimi turiu judėti.
– Gegužės 29-ąją švęsi 20-ąjį savo jubiliejų. Kokios dovanos sau norėtum?
– Gimtadienių nelabai sureikšminu, bet būtų simboliška ir labai smagu debiutuoti Lietuvos rinktinėje.
– Ar jau priėmei sprendimą dėl rinktinės?
– Taip. Pirmajame lange būsiu. Atiduosiu visas jėgas rinktinei ir savo šaliai. Apie tai jau kalbėjau su „Heat“ klubo atstovais.
– Ar kalbėjaisi su kitais rinktinės kandidatais, treneriu Rimu Kurtinaičiu. Kokie jų lūkesčiai, kokioje rolėje rinktinėje matai save pats?
– Išsamių pokalbių dar nebuvo (K. Jakučionis telefonu trumpai kalbėjosi su R. Kurtinaičiu, – autoriaus pastaba). Tiesiog yra noras dalyvauti. Atsimenu jaunesnio amžiaus rinktines, gal net nuo U13 amžiaus grupės. Kai skambėdavo Lietuvos himnas, man šiurpuliukai bėgiodavo kūnu. Tas jausmas padarė daugiausia įtakos mano apsisprendimui.
– Lietuvos rinktinės situacija FIBA Pasaulio taurės atrankos D grupėje nėra paprasta. Ar tie du pralaimėjimai per keturis mačus neslėgs psichologiškai?
– Atvirkščiai – tai turėtų mus motyvuoti. Turime eiti į kiekvienas rungtynes su nusiteikimu, jog būtina laimėti. Antrų šansų daug nebus.
– Liepos pabaigoje vyks tavo vardo stovykla „Make a play“. Atrodytų, kad ko jau ko, bet krepšinio stovyklų mūsų šalyje pakanka. Kuo ji bus ypatinga?
– Noriu atiduoti duoklę gimtojo Vilniaus ir visos Lietuvos krepšinio bendruomenei. Vaikai ir jaunimas turės galimybę mokytis iš labai skirtingų krepšinio mokyklų trenerių, dirbusių su manimi – nuo Lietuvos ir Ispanijos iki NCAA ir NBA. Čia yra sportinis aspektas. Bet yra ir socialinis. Norime suteikti unikalią progą vaikams, kurie galbūt neturi finansinių galimybių padirbėti su aukščiausio lygio specialistais. Man tai yra svarbu.
