„Rytas“ – Čempionų lygos finale!

Jame vilniečiai šeštadienį susitiks su Malagos „Unicaja“ ir Atėnų AEK poros nugalėtoju.
„Rytas“ nuo pat pradžios išsiveržė į priekį – 9:6, 15:9. Kėlinio pabaigoje Malagos krepšininkai rezultatą išlygino – 17:17. Vis dėlto pirmąjį kėlinį po Gyčio Masiulio pataikyto baudos metimo 18:17 laimėjo vilniečiai.
17 min. Giedriaus Žibėno auklėtiniai įgijo 9 taškų persvarą – 33:24, o po dviejų kėlinių pirmavo 40:34.
Po pertraukos „Rytas“ įgijo 11 taškų persvarą (47:36). Netrukus komandas skyrė tik 3 taškai (49:46). Vis dėlto Lietuvos klubas vėl atitrūko ir po trijų kėlinių turėjo 9 taškų persvarą (62:53).
Ketvirtajame kėlinyje G. Žibėno auklėtiniai dominavo ir iškovojo užtikrintą pergalę 87:69.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 29, Kennethas Smithas ir Gytis Masiulis po 12, Jordanas Caroline’as 7, Ignas Sargiūnas ir Kay’us Bruhnke po 6.
„La Laguna“: Marcelinho Huertas 21, Franas Guera 13, Giorgi Shermadini 10, Patty Millsas 7.
