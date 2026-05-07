 „Rytas“ – Čempionų lygos finale!

2026-05-07 22:21 diena.lt inf.

Ketvirtadienio vakarą FIBA Čempionų lygos pusfinalio rungtynėse Viliaus „Rytas“ 87:69 (18:17, 22:17, 22:19, 25:16) nugalėjo Tenerifės „La Laguna“ krepšininkus ir pateko į finalą. 

Jame vilniečiai šeštadienį susitiks su Malagos „Unicaja“ ir Atėnų AEK poros nugalėtoju. 

 „Rytas“ nuo pat pradžios išsiveržė į priekį – 9:6, 15:9. Kėlinio pabaigoje Malagos krepšininkai rezultatą išlygino – 17:17. Vis dėlto pirmąjį kėlinį po Gyčio Masiulio pataikyto baudos metimo 18:17 laimėjo vilniečiai.

17 min. Giedriaus Žibėno auklėtiniai įgijo 9 taškų persvarą – 33:24, o po dviejų kėlinių pirmavo 40:34. 

Po pertraukos „Rytas“ įgijo 11 taškų persvarą (47:36). Netrukus komandas skyrė tik 3 taškai (49:46). Vis dėlto Lietuvos klubas vėl atitrūko ir po trijų kėlinių turėjo 9 taškų persvarą (62:53). 

Ketvirtajame kėlinyje G. Žibėno auklėtiniai dominavo ir iškovojo užtikrintą pergalę 87:69.

„Rytas“: Jerrickas Hardingas 29, Kennethas Smithas ir Gytis Masiulis po 12, Jordanas Caroline’as 7, Ignas Sargiūnas ir Kay’us Bruhnke po 6. 

„La Laguna“: Marcelinho Huertas 21, Franas Guera 13, Giorgi Shermadini 10, Patty Millsas 7.

 

 

 

 

