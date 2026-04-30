Savęs neatradęs „Žalgiris“ krito Stambule

Pirmuosius 4 taškus „Žalgiriui“ greitose atakose po Sylvaino Francisco ir Arno Butkevičius perdavimų rinko Mosesas Wrightas – 4:4. Po to per 4 minutes kauniečiams krepšys buvo tarsi užrištas, o šeimininkai buvo rezultatyvūs vos ne kiekvienoje atakoje – 4:17. „Žalgirio“ tylą puolime nutraukė Lauryno Biručio metimas su sirena, į aikštę grįžę M.Wrightas ir Nigelas Williamsas-Gossas pelnė po 4 taškus – 14:26.
M.Wrightas įmetė baudą ir dėjo į krepšį, bet „Fenerbahče“ dažnai naudojosi antraisiais šansais ir dar labiau nutolo – 17:35. S.Francisco prasiveržė po krepšiu, Ąžuolas Tubelis rinko 4 taškus iš eilės ir vertė prašyti šeimininkus minutės pertraukėlės – 23:37. Po jos „Žalgirio“ gynyba nepagerėjo: nors N.Williamsas-Gossas įmetė sudėtingą dvitaškį, o Ą.Tubelis pridėjo dar 6 taškus, skirtumas išaugo iki 31:51. Antrąjį kėlinį užbaigė Igno Brazdeikio dėjimas – 33:51.
Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštėje nesikeitė. Žalgiriečiai ir toliau netaikliai atakavo iš toli, taškus dvitaškiais rinko Ą.Tubelis ir S.Francisco – 37:53. M.Wrightas įmetė baudą ir pridėjo dvitaškį (40:57), pirmąjį „Žalgirio“ tritaškį pataikė Edgaras Ulanovas (43:60), bet Nando De Colo atsakė 2 ir „Fenerbahče“ turėjo 23 taškų pranašumą – 43:66. Trečiojo kėlinio pabaigoje N.Williamsas-Gossas po krepšiu surado L.Birutį ir E.Ulanovą – 47:66.
N.Williamsas-Gossas įmetė baudą, kamuolį perėmęs L.Birutis pasižymėjo greitajame puolime, tritaškį įskraidino Dustinas Sleva – 53:69. S.Francisco pelnė 7 taškus iš eilės, puolime atkovotą kamuolį taškais vertė Ą.Tubelis (62:75), bet šeimininkai atsakė 5 greitais taškais – 62:80. E.Ulanovas pataikė iš toli, Dovydas Giedraitis – iš vidutinio nuotolio, M.Wrightas realizavo baudų metimus – 69:80. Ą.Tubelis įmetė iš po krepšio, Maodo Lo pataikė tritaškį, bet „Žalgiris“ turėjo pripažinti varžovų pranašumą – 74:86.
„Žalgiris“: M.Wrightas 16, Ą.Tubelis 16 (3 per. kam.), S.Francisco 11 (6 rez. perd.), E.Ulanovas 8 (2 per. kam.), N.Williamsas-Gossas 7 (6 rez. perd.), L.Birutis 6 ( 2blk.), D.Sleva 3, M.Lo 3, I.Brazdeikis 2, D.Giedraitis 2, A.Butkevičius 0.
„Fenerbahče“: N.Melli 17, N.De Colo 16, T.Biberovičius 15, M.Jantunenas 13 (6 atk. kam.), W.Baldwinas 11 (7 rez. perd.).
