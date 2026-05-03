„Šiauliai“ tvirtai apgynė namus nuo svečių iš Kėdainių

Pastarieji išlaiko vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą kaip ir „Jonava Hipocredit“ (8-21), šios komandos siekia išvengti paskutinės pozicijos ir pakovoti dėl vietos atkrintamosiose – aštuntos pozicijos.
Šiauliečiai pergalėmis susilygino su Klaipėdos „Neptūnu“ (16-13) ir siekia kautis dėl trečios pozicijos.
„Nevėžiui-Paskolų klubui“ tai penkta nesėkmė paeiliui. Šiauliečiai nutraukė trijų pralaimėjimų atkarpą.
Šiaulių komanda bandė imti iniciatyvą į savo rankas nuo mačo pradžios (12:8), o Selimas Fofana skirtumą augino – 17:9. Nors J. D. Muila ir Seltonas Miguelis bandė truktelėti į priekį kėdainiečius, Dayvionas McKnightas turėjo atsaką – 26:18. Po pirmo kėlinio „Šiauliai“ turėjo dviženklį pranašumą – 31:20.
Cedricas Hendersonas tritaškiais gniuždė „Nevėžį-Paskolų klubą“ (39:26), pataikė ir Ignas Vaitkus, bet vėl atsakė tas pats „Šiaulių“ legionierius – 44:29. Vaidas Kariniauskas realizavo dvi atakas paeiliui, tad po pirmos mačo dalies šeimininkai kontroliavo mačą – 51:38.
Jarredas Godfrey bandė įžiebti viltį svečiams (43:52) ir rinko svarbius taškus, dar baudą pataikė ir I. Vaitkus, tritaškį – Justinas Marcinkevičius. Kontrolę į savo rankas siekė perimti „Nevėžis-Paskolų klubas“ (49:54), gerokai sumažinęs deficitą. Tiesa, S. Fofana surengė gerą atkarpėlę ir „Šiauliai“ po trijų ketvirčių buvo priekyje 72:63.
Nepaisant svečių pastangų, Dariaus Songailos kariauna laikėsi priekyje tvirtai – 80:68. Galutinį tašką intrigai praktiškai padėjo Oskaras Pleikys ir D. McKnightas – 85:69.
S. Fofana žaidė geriausią savo mačą LKL, kurią remia „Betsson“, pelnęs 19 taškų, atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus bei rinkęs 21 naudingumo balą.
D. McKnightas su 19 taškų, 7 atkovotais kamuoliais bei 27 naudingumo balais gerino sezono efektyvumo rekordą.
Kėdainių komandoje su 22 taškais labiausiai išsiskyrė S. Miguelis (7/15 metimai).
Šiaulių komandos naujokas Tre-Vaughnas Minottas žaidė 3 minutes ir pasižymėjo 3 atkovotais kamuoliais.
„Šiauliai“: Selimas Fofana, Dayvionas McKnightas (7 atk. kam.) ir Cedricas Hendersonas (7 rez. perd.) – po 19, Vaidas Kariniauskas ir Oskaras Pleikys – po 13, Dovydas Romančenko 7.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Seltonas Miguelis 22, Jarredas Godfrey 14, Ignas Vaitkus 10, Trentas McLaughlinas 8, J.D.Muila 7 (8 atk. kam.).
