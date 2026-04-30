Sleva apie konfliktą su Colsonu: tai yra atkrintamosios, todėl emocijos ima viršų

Pirmajame mače blankiai atrodęs Dustinas Sleva nesureikšmino to sakydamas, kad kiekvienas susitikimas yra kitoks, todėl tikisi reabilituotis jau ketvirtadienį.
– Kaip sekėsi užmigti po tokių rungtynių?
– Visada sunku užmigti, nes vis galvoji apie kiekvieną ataką ar epizodą. Lengviau yra šiek tiek peržiūrėti rungtynes ir tada miegoti. Tai bus ilga serija, jie laimėjo pirmąsias rungtynes, bet mes turėsime galimybę revanšuotis jau ketvirtadienį.
– Ką išmokote iš pirmojo mačo?
– Anksti prisirinkau pražangų. Esu žaidęs atkrintamosiose anksčiau ir klioviausi ta patirtimi. Tai buvo pirmas kartas Eurolygoje, todėl pasitikėjau patyrusiais žaidėjais, kalbėjausi su Williamsu-Gossu. Tikiuosi, kad bus geriau, nes normalu, jog būna pakilimai ir nuosmukiai. Reikia mokytis iš vakar dienos ir būti geresniam rytoj.
– Pirmas susitikimas buvo apie fiziškumą.
– Taip, tokia yra „Fenerbahče“. Žaidžiau prieš šią ekipą pernai. Manau, kad galime būti ta komanda, kuri nenusileis fiziškumu ir kontaktu. Turime būti tie, kurie pirmieji užduos toną.
– Kas nutiko momente su Bonzie Colsonu?
– Tai yra atkrintamosios, todėl emocijos ima viršų. Galbūt aš buvau pernelyg kietas, nes turėjome komandines pražangas, kartais taip nutinka. Tikiuosi, kad serija bus ilga, o tada tokių emocingų momentų gali būti ir daugiau.
– Ar tame epizode buvo frustracijos iš jūsų pusės?
– Nemanau, kad tame epizode kažką padariau tokio. Kamuolys buvo ore, aš norėjau jį atitverti ir nieko nedariau tokio blogo. Galbūt Colsonas pagalvojo, kad norėjau jį sužeisti, bet tiesiog padariau blogą pražangą, kadangi buvome išnaudoję limitą.
– Ar matėte katę rūbinėje, nes dabar vieną matome arenoje.
– Čia katės yra visur, pernai gyvenau Stambule. Visur yra katės ir šunys. Gerai, kad jie visi yra gana draugiški.
– Ar dabartinė atmosfera primena tą, kuri vyravo pernai per Turkijos lygos finalus?
– Taip, labai panaši. Eurolygos atkrintamosios yra kitokios aplinkybės žaisti, taip pat mes pernai su „Bešiktaš“ buvome didesni poros autsaideriai, bet sirgalių kuriama atmosfera yra labai panaši.
