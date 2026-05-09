 Tarp varžovų – pasaulio čempionai

2026-05-09 11:00
„Kauno diena“, lksk.lt inf.

„Pirmas tikslas – savo grupėje užimti kuo aukštesnę vietą, kad vėliau tektų santykinai silpnesnis varžovas“, – sakė pasaulio jaunimo čempionate dalyvausiančios Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės strategas Rolandas Rakutis.

Istorija: lietuviai su amerikiečiais buvo du kartus susitikę 2024 m. pasaulio čempionate (mūsiškiai grupėje pralaimėjo 53:91, pusfinalyje – 59:83).

5-asis pasaulio kurčiųjų jaunimo (iki 21 metų) krepšinio čempionatas vyks birželio 5–13 d. Liubline (Lenkija).

Ištraukus varžybų burtus paaiškėjo, kad Lietuvos vaikinai startuos B grupėje, kurioje susitiks su pasaulio čempione JAV komanda, Italijos ir Kenijos ekipomis. A grupėje rungtyniaus lenkai, argentiniečiai ir ukrainiečiai.

Į čempionatą neatvyks Japonijos ir Malio krepšininkai, tad B grupės nugalėtojai iškart pateks į pusfinalį.

Mūsiškiai birželio 5-ąją žais su amerikiečiais, 6 d. – su italais, 7 d. – su Kenijos atstovais.

„JAV rinktinė – ne vien mūsų grupės, bet ir viso turnyro favoritė. Italai taip pat suburs geriausius žaidėjus, nes 2027-aisiais pasaulio vyrų čempionatas vyks jų šalyje. Kenijos komanda irgi bus kietas riešutas. Trys ekipos keliaus į ketvirtfinalį, tad svarbu grupėje pasirodyti kuo geriau, kad kitame etape tektų ne A grupės lyderiai, – dalijosi mintimis R. Rakutis. – Lenkijos, Argentinos, Ukrainos komandos turi talentingų krepšininkų. Bet kokiu atveju lengva nebus, kryptingai ruošiamės būsimiems išbandymams.“

Merginų varžybose dalyvaus Lenkijos, Kenijos, Australijos, Ukrainos ir JAV krepšininkės.

1-asis pasaulio kurčiųjų jaunimo (iki 21 metų) krepšinio čempionatas buvo surengtas 2010-aisiais taip pat Liubline. Tąkart Lietuvos vaikinų ir merginų rinktinės iškovojo sidabro medalius (auksas teko amerikiečiams).

2014-aisiais Samsune (Turkija) mūsų šalies krepšinininkės pelnė bronzą, krepšininkai užėmė ketvirtą vietą (mažajame finale 80:81 pralaimėjo Izraelio atstovams).

2018-aisiais Vašingtone (JAV) lietuviai tarp prizininkų nepateko – vaikinai liko šešti (dvikovą dėl penktos vietos 67:74 pralaimėjo ukrainiečiams).

2024-aisiais Buenos Airėse (Argentina) Lietuvos krepšininkų rinktinė buvo ketvirta (medalius išsidalijo JAV, Dominikos Respublikos ir Ukrainos komandos, mūsiškiai mačą dėl 3-ios vietos 46:59 pralaimėjo ukrainiečiams).

