Tomas Masiulis po baigto Eurolygos sezono: didžiuojuosi komanda

„Manau, kad mes pradėjome šią seriją kažkiek tai atsipalaidavę, nežinau, gal blogai paruošiau komandą, nes ne visi žaidėjai sužaidė pagal savo galimybių ribas, tai čia kažkiek blogai atėjome į šią seriją, nes pirmos dvejos rungtynės mums tikrai nesusiklostė, nebuvome tame lygyje, kuriame norime būti. Bet trečiosios rungtynės buvo tikrai kovingos, o šiandien davėme vėl Khemui Birchui 8 kamuolius atkovoti puolime, tai šiose rungtynėse, ypač pradžioje, man trūko fiziškumo“, – kalbėjo strategas.
T.Masiulis pakomentavo ir paskutiniąsias „Fenerbahče“ atakas.
„Metė tritaškį, po to, ką ir šneku, 15 kamuolių jie atsikovojo, taip kad mums tai labai brangiai kainavo. Ta paskutinė ataka, tai jie sužaidė tokį derinį, kur Dustinas nežinojo, ar keistis, ar nesikeisti, tai gal kažkiek jį prigavo, prasiveržė pro striprią ranką, įmetė metimą. Dabar galime šnekėti, gal reikėjo pramesti antrąją baudą, bet buvo likę daugiau nei penkios sekundės. Dabar atrodo, kad reikėjo pramesti, bet jei būtų įmetę, dabar vėl kitaip šnekėtume“, – svarstė T.Masiulis.
Treneris kalbėjo ir apie viso sezono paveikslą.
„Labai sunku po šito pralaimėjimo kažką analizuoti, bet didžiuojuosi visa komanda ir kiekvienu žaidėju. Tikrai didelis ačiū jiems ir jų šeimos nariams, kurie juos palaikė. Ačiū visiems fanams – kosmosas žaisti tokioje atmosferoje, tai tikrai matėsi, kad ir fanai, ir mes, žaidėjai, treneriai paaugo – visi siekė vieno tikslo“, – dėkojo T.Masiulis.
