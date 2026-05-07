Tomas Masiulis po pirmojo laimėjimo atkrintamosiose: tai yra komandinė pergalė

„Kaip ir minėjau, čia yra komandinė pergalė. Turime žaisti kaip komanda, o ne individualūs žaidėjai. Aišku, kalbant apie Ąžuolą, tai jis tikrai padarė didžiulį darbą puolime ir gynyboje, bet kaip ir visada sakome, jei norime kažką laimėti, turime žaisti kaip komanda – tai ir darėme viso sezono metu. Turime išlikti kartu, tikėti ir nepradėti rodyti pirštais vieni į kitus“, – kalbėjo strategas.
T.Masiulis išskyrė ir kontakto skirtumą.
„Man jis tikrai jaučiasi. Mes metame daug baudų, bet man atrodo, kad galime mesti jų dar daugiau. Bet kaip teisėjai sako, kad jie negali visko švilpti, tai tada varžovas ir žaidžia ant baudos ribos. Jų fiziškumas yra – jie nori mus fiziškai išstumti visus po krepšiu, neleisti mesti mūsų taškų. Tokios yra atkrintamosios“, – atsakė T.Masiulis.
Žalgiriečiai stos į ketvirtąją atkrintamųjų akistatą jau šį penktadienį 20.00 val.
