Triumfas – Kopenhagoje, mintyse – Los Andželas

MVP titulas – I. Vaitkui
Kopenhagoje (Danija) įvykusiame dešimtajame Europos trijulių krepšinio čempionate Dainiaus Novicko treniruojama Lietuvo vyrų komanda iškovojo keturias pergales ir patyrė vieną nesėkmę.
Mūsiškiai (Ignas Vaitkus, Marijus Užupis, Evaldas Džiaugys ir A. Pukelis) laimėjo lemiamus mačus – ketvirtfinalio (21:17 įveikė prancūzus), pusfinalio (21:15 palaužė italus) ir finalo (21:17 privertė kapituliuoti latvius).
Per dvikovą dėl aukso I. Vaitkus pelnė 8 taškus, A. Pukelis – 6, M. Užupis – 5, E. Džiaugys – 2.
Naudingiausiu (MVP) čempionato žaidėju pripažintas I. Vaitkus. Kartu su juo į simbolinę ekipą taip pat išrinkti latvis Nauris Miežis ir italas Raphaelis Gaspardo.
Bronzos medalius iškovojo italai – 22:15 nugalėjo vokiečius. Toliau išsirikiavo Prancūzijos, Nyderlandų, Serbijos, Austrijos, Šveicarijos, Danijos, Vengrijos ir Airijos rinktinės.
Žingsnis pažado link
„Esu žadėjęs olimpinius aukso medalius 2028-aisiais Los Andžele, ši pergalė – geras žingsnis jų link“, – grįžęs iš Europos čempionato kalbėjo treneris D. Novickas.
Didžiausia staigmena Kopenhagoje – tik septinta serbų vieta. Šios šalies atstovai – penkiskart Europos čempionai ir dukart vicečempionai, šešis kartus pasaulio čempionai, 2020 m. olimpinių žaidynių bronzos medalių laimėtojai.
Lietuviai du kartus (2021 m. ir 2023 m.) buvo iškovoję Europos čempionato sidabrą, tris kartus (2014 m., 2019 m. ir 2024 m.) – bronzą, 2022 m. – pasaulio čempionato sidabrą, 2024 m. – olimpinę bronzą.
Suklupo ketvirtfinalyje
Moterų varžybas Danijos sostinėje laimėjo Nyderlandų krepšininkės, finale 21:16 nugalėjusios azerbaidžanietes.
Trečią vietą užėmė ispanės, 21:15 įveikusios prancūzes.
Lietuvos rinktinė (Gabrielė Šulskė, Justina Miknaitė, Marina Solopova ir Martyna Petrėnaitė) A grupėje 11:15 pralaimėjo Nyderlandų komandai, 22:12 nugalėjo Austrijos ekipą, ketvirtfinalyje 14:20 nusileido ispanėms ir užėmė septintą vietą.
Penktoje vietoje – vokietės, šeštojoje – lenkės. Už lietuvių – vengrės, ukrainietės, danės, britės ir austrės.
MVP prizą pelnė Nyderlandų komandos žaidėja Noortje Driessen, kartu su ja simbolinėje rinktinėje – Arica Carter (Azerbaidžanas) ir Sandra Ygueravide (Ispanija).
Derlingi metai
Šiemet aukso medalius – Europos jaunimo olimpinio festivalio ir Pasaulio universitetų žaidynių – iškovojo Lietuvos vaikinų trijulių krepšinio rinktinės.
Be to, Vytauto Didžiojo universiteto studentų komanda laimėjo SELL (Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos) žaidynes ir Europos universitetų trijulių krepšinio čempionatą.
Rugsėjo 17–21 d. Kinijoje vyksiančiame pasaulio jaunimo (iki 23 m.) čempionate dalyvaus Lietuvos vaikinų rinktinė. Jokūbas Rubinas, Adomas Rybelis, Nojus Vaivada ir Paulius Velutis pirmiausia A grupėje išmėgins jėgas su vokiečiais, lenkais, kroatais ir iraniečiais.
