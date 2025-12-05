 Ulanovas po pralaimėjimo prieš „Maccabi“: kiekvienas turime prisiimti atsakomybę

Ulanovas po pralaimėjimo prieš „Maccabi“: kiekvienas turime prisiimti atsakomybę

2025-12-05 11:22
zalgiris.lt inf.

Žalgiriečiai ketvirtadienio vakarą sužaidė nerezultatyviausias šio sezono rungtynes ir nusileido Tel Avivo „Maccabi“ ekipai (65:83). Po susitikimo mintimis dalijosi komandos kapitonas Edgaras Ulanovas.

/ „YouTube" kanalo „Zalgiris Kaunas Highlights" stop kadras

„Viskas nepavyko – patys matėte. Bus tikrai daug ką analizuoti“, – trumpai mačą apibūdino žalgirietis.

E. Ulanovas labiausiai išskyrė fiziškumo lygį.

„Varžovų didelis fiziškumas buvo didžiausia problema, mes su tuo nesusitvarkėme. Puolime nesidalijome kamuoliu, bandėme herojiškai gelbėti rungtynes po vieną, o dėl to priėmėme daug nelogiškų sprendimų, prametėme daug laisvų metimų“, – kalbėjo kapitonas.

Paklaustas, ar padidėjusi „Žalgirio“ rotacija išmušė komandą iš vėžių, E. Ulanovas to nesureikšmino.

„Nežinau, sunku pasakyti, galbūt tai irgi buvo viena iš priežasčių, tačiau kai pralaimi, gali ieškoti daug dalykų. Visiems žaidusiems tai buvo prastos rungtynės, todėl turime prisiimti atsakomybę“, – atsakė krepšininkas.

E. Ulanovas taip pat pakomentavo ir trenerio pagrindines mintis pertraukos metu.

„Ką gali treneris pasakyti ilgosios pertraukos metu, kai turime -20. Nieko gero nepasakė – akcentavo fiziškumą ir tai, kad nenuleistume rankų. Trečiajame kėlinyje tikrai stengėmės sugrįžti, nepraleidome daug taškų ir gynyboje kartais sustovėdavome neblogai, bet patys sau pirmoje pusėje įsivarėme daug streso dėl savo prastų sprendimų“, – kalbėjo E. Ulanovas.

Kitą ketvirtadienį žalgiriečiai Paryžiuje bandys sugrįžti į pergalių kelią prieš vietos „Paris Basketball“.

Edgaras Ulanovas
Žalgiris
Maccabi
pralaimėjimas

