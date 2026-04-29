Uostamiestyje – didžiulis „Ryto“ žingsnis antrosios vietos link

Šis laimėjimas vilniečiams garantavo tarpusavio pranašumą, tad klaipėdiečiams belieka vienintelis variantas pasiekti tarpusavio pranašumą – laimėti likusius keturis mačus ir tikėtis trijų sostinės krepšininkų nesėkmių iš tiek pat galimų. Tokiu atveju „Neptūnas“ viena pergale aplenktų „Rytą“.
Naudingiausias tarp nugalėtojų šįsyk buvo Gytis Masiulis, pelnęs 19 taškų, atkovojęs 7 kamuolius ir sukaupęs 26 naudingumo balus.
Nuo jo pernelyg neatsiliko Speedy Smithas – amerikietis rungtyniavo universaliai – prie 9 taškų pridėjo 10 rezultatyvių perdavimų, 6 atkovotus kamuolius ir surinko 24 naudingumo balus. Šalia liko ir Artūras Gudaitis (19 tšk., 3 atk. kam., 20 naud. bal.).
Pralaimėtojų negelbėjo nei rezultatyvus Rihardas Lomažas (24 tšk., 5 rez. perd., 22 naud. bal.), nei dvigubą dublį surinkęs Arnas Velička (10 tšk., 13 rez. perd., 20 naud. bal.). Solidūs buvo ir aukštaūgiai – Donatas Tarolis (18 tšk., 5 atk. kam., 21 naud. bal.) ir Aurimas Majauskas (12 tšk., 6 atk. kam., 19 naud. bal.).
Svečiai rungtynes pradėjo 5 taškais per minutę, tačiau šeimininkai netruko įsivažiuoti ir patys. Nors pranašumu pradžioje kiek ilgiau disponavo vilniečiai, pirmojo ketvirčio pabaigoje pirmavo jau klaipėdiečiai. Visgi po dešimties minučių švieslentėje degė lygybė – 24:24.
Kone identiškai klostėsi ir antrasis ketvirtis, kurio metu nė vienai komandai nepavyko įgyti solidesnės persvaros. Po itin atkaklios kovos „Rytas“ išsaugojo minimalų pranašumą ir prieš ilgąją pertrauką pirmavo rezultatu 46:45.
Po pertraukos sąlyginai didelę šio mačo kontekste persvarą įgijo „Rytas“ (54:48). Tačiau už to užsikabinti ir nutolti nepavyko. Kėlinio pabaigoje pirmaujančiųjų vaidmenį vėl perėmė uostamiesčio krepšininkai, kurie į lemiamą dešimties minučių atkarpą nusinešė minimalų rezervą – 67:66.
Lietuvos vicečempionai, tiksint ketvirtojo kėlinio laikui, sugebėjo susikurti kiek komfortabilesnį gyvenimą (87:78). Laikas tirpo, o šeimininkams niekaip nepavyko nubraukti atsilikimo. Užtikrintesnė rungtynių pabaiga vilniečiams galiausiai garantavo itin svarbią pergalę oponentų teritorijoje.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 24, Donatas Tarolis 18, Aurimas Majauskas 12, Mindaugas Girdžiūnas ir Arnas Velička po 10, Karlis Šilinis 6.
„Rytas“: Artūras Gudaitis ir Gytis Masiulis po 19, Ignas Sargiūnas 14, Martynas Paliukėnas 10, Speedy Smithas 9, Kay'us Bruhnkeir Jerrickas Hardingas po 7, Jordanas Caroline'as 6.
