„URBO-NKL“ finalas: dramą išgyvenusi „Sūduva-Mantinga“ susigrąžino namų aikštės pranašumą

Trečiasis finalo susidūrimas į Suvalkiją grįš gegužės 2 d. Finalo serijoje komandos varžosi iki trijų pergalių.
Šią akistatą tribūnose stebėjo dalis „Neptūno“ pagrindinės ekipos narių – treneriai Gediminas Petrauskas, Vaidas Pauliukėnas ir Simonas Serapinas bei krepšininkas Radvilas Kneižys. Aktyvų palaikymą kūrė „Vakarų banga“.
Nugalėtojų gretose po 19 taškų sumetė Martynas Zigmantavičius (4/6 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud.) ir Ernestas Sederevičius (3/8 dvit., 2/6 trit., 7/10 baud.).
Klaipėdiečių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 16 taškų (5/8 dvit., 1/4 trit., 3/4 baud.) įmetęs Eimantas Žilius. Puolėjas taip pat sučiupo 5 kamuolius, blokavo 1 metimą, išprovokavo 5 pražangas, 4 kartus pažeidė taisykles ir generavo 16 naudingumo balų.
Ištiksėjus pirmosioms 6 minutėms švieslentėje degė lygybė (13:13), tačiau pirmąjį ketvirtį marijampoliečiai užbaigė 8 taškais be atsako – 21:13.
Uostamiesčio komanda bandė mažinti atstumą (20:24), bet iki ilgosios pertraukos sirenos svečiai smogė dar viena galinga 12:4 atkarpa ir įgijo dviženklį pranašumą (38:26).
Likus 3 minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos po Kristupo Leščiausko tritaškio šeimininkai artėjo iki 7 taškų (45:52), tačiau reguliariojo sezono nugalėtojai atsakė atkarpa 10:4 ir susigrąžino dviženklį pranašumą (62:49).
Klaipėdiečiai lemiamą kėlinuką pradėjo demonstruodami geležinę gynybą – klaipėdiečiai beveik 5 minutes „Sūduvai-Mantingai“ neleido pelnyti taškų, kai patys įmetė 8 taškus (58:62).
Vėliau abi ekipos keitėsi taškais ir likus 3 minutėms iki akistatos pabaigos „Sūduva-Mantinga“ ir toliau turėjo 4 taškų persvarą (68:64).
Tada abi ekipos neužpuolė, o svečius įpusėjus priešpaskutinei susitikimo minutei prie pergalės priartino Martynas Zigmantavičius (70:64). Tuomet Leščiauskas buvo nubaustas nesportine pražanga, Tomui Gaidamavičiui buvo skirta techninė nuobauda, o mačo nugalėtojo klausimą uždarė Sederevičius.
Marijampoliečiai finalo serijoje verčiasi be Aurelijaus Pukelio.
„Neptūnas-Akvaservis“: Eimantas Žilius 16 (5/8 dvit., 5 atk. kam.), Klaidas Metrikis 13, Matas Mačijauskas 9 (4/8 dvit., 8 atk. kam.), Kristupas Leščiauskas (2/4 trit., 6 atk. kam.) ir Džiugas Remeikis (2/4 trit., 4 kld.) po 8.
„Sūduva-Mantinga“: Martynas Zigmantavičius (4/6 dvit., 3/5 trit.) ir Ernestas Sederevičius (3/8 dvit., 2/6 trit., 7/10 baud., 7 atk. kam.) po 19, Domantas Vilys 10 (2/9 trit.), Ignas Labutis (2/3 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.) ir Ernestas Jaškus (3 per. kam.) po 7.
