Vieniems – nauji iššūkiai, kitiems – atostogos

„Neptūnas“ – trečias ar ne?
Ketvirtfinalyje, kuris startuos kitą savaitę, iki dviejų pergalių kausis Kauno „Žalgirio“ ir „Jonavos Hipocredit“ bei Vilniaus „Ryto“ ir Utenos „Juventus“ krepšininkai.
Kiti šio etapo varžovai paaiškės rytoj arba sekmadienį, kai paskutines LKL, kurią remia „Betsson“, reguliariojo sezono rungtynes sužais „Šiauliai“ ir Panevėžio „Lietkabelis“, Klaipėdos „Neptūnas“ ir „Jonava Hipocredit“.
„Neptūnas“, savo aikštėje 90:93 nusileidęs „Žalgiriui“, vis dar turi vilčių užimti trečią vietą – ją garantuotų tiek pergalė prieš jonaviečius, tiek šiauliečių pralaimėjimas panevėžiečiams. Priešingu atveju uostamiesčio klubui tektų susikeisti vietomis su „Šiauliais“.
„Žalgiris“, nugalėjęs klaipėdiečius, LKL čempionate šventė jau 25-ą pergalę paeiliui. Kauniečiai laimėjo kovą dėl kamuolio 40:29, tačiau padarė daugiau klaidų – 10:20.
Kitą savaitę – ketvirtfinalis
„Žinojome, kad negalime įsivelti į taškų lenktynes, „Neptūnas“ – puolimo komanda, turinti daug ginklų. Anksčiau pavykdavo pristabdyti jų atakas, šįkart – ne. Padarėme 20 klaidų – per daug“, – po rungtynių Klaipėdoje sakė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
„Varžovų tritaškiai, ypač trečio kėlinio pabaigoje, buvo itin skaudūs (po du kartus pataikė Dustinas Sleva ir Maodo Lo, kartą įmetė Deividas Sirvydis – red. past.). Prie mūsų krepšio penkiolika kartų atkovojo kamuolį, kelis sykius kartodavo metimus, kol pataikydavo, o mes gindamiesi nesusikalbėdavome“, – sakė „Neptūno“ vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas.
Po mačo „Švyturio“ arenos tribūnose susipešė grupė sirgalių.
Šiandien žalgiriečiai savo aikštėje žais su „Juventus“, sekmadienį – su Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ komanda.
Ketvirtfinalio akistatos su „Jonavos Hipocredit“ krepšininkais numatytos gegužės 20-ąją Kaune ir 22 d. Jonavoje. Jeigu prireiktų trečio susitikimo, jis vyktų 24 d. vėl „Žalgirio“ arenoje.
Į NKL neiškris
„Nevėžio-Paskolų klubo“ ekipa, namuose 88:117 pralaimėjusi „Rytui“, jau nebeturi galimybių patekti į atkrintamąsias varžybas.
Kėdainiečiai, matyt, nepuoselėjo vilčių laimėti, o vilniečiai nesitikėjo žūtbūtinio pasipriešinimo, tad abi komandos žaidė ne stipriausių sudėčių: aikštės šeimininkai – be Jeano-Davido Muilos, Igno Vaitkaus, Trento McLaughlino ir Joshua Jeffersono, „Rytas“ – be Artūro Gudaičio, Speedy Smitho, Jerricko Hardingo ir Jordano Caroline’o.
Užėmę paskutinę vietą, Kėdainių atstovai neiškris į žemesnį divizioną – Nacionalinę krepšinio lygą (NKL).
Balandžio 30-ąją LKL valdyba išdalijo licencijas dalyvauti 2026–2027 m. čempionate. Jas gavo visi devyni šį sezoną rungtyniavę klubai ir būsima naujokė „Tauragė“.
Rezultatai
Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“ 90:93 (22:27, 28:27, 19:28, 21:11). 4 094 žiūrovai. K. Šilinis 24 taškai (4 atkovoti kamuoliai) / Ą. Tubelis 16 taškų (7/8 baudų metimų).
Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“–Vilniaus „Rytas“ 88:117 (22:32, 13:27, 33:28, 20:30). 1 192 žiūrovai. S. Miguelis 24 taškai (5 atkovoti kamuoliai) / M. Echodas 20 taškų (7 atkovoti kamuoliai).
„Jonava Hipocredit“–Utenos „Juventus“ 90:95 (22:22, 14:19, 31:21, 23:33). 716 žiūrovų. M. Ashtonas-Langfordas 23 taškai (7 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos) / L. Uleckas 18 taškų (6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos).
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 29 1
2. „Rytas“ 20 11
3. „Neptūnas“ 16 15
4. „Šiauliai“ 16 15
5. „Lietkabelis“ 15 16
6. „Gargždai“ 14 17
7. „Juventus“ 12 19
8. „Jonava Hipocredit“ 9 22
9. „Nevėžis-Paskolų klubas“ 8 23
