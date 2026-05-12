Vilnius audringai pasitiko čempionus

Komandos gerbėjai krepšininkus audringai sutiko ir sveikino prie Baltojo tilto. Komanda su sirgaliais taip pat pasidalijo savo emocijomis.
Į krepšininkų pagerbimą prie Baltojo tilto pakvietė Vilniaus miesto savivaldybė kartu su „Active Vilnius“.
Renginyje vyravo sveikinimai, muzika ir tikra čempioniška atmosfera. Muzikinę energiją kurti padėjo DJ Mamania ir „Freestarz“, o stipriausiu vakaro akcentu tapo sirgalių skanduotės ir komandos triumfo akimirka.
Renginyje dalyvavo ir Vilniaus miesto vadovai.
„Šis titulas – viso miesto pergalė. Vilnius moka tikėti, palaikyti ir švęsti kartu – susitikime padėkoti čempionams ir parodykime, kokia stipri yra Vilniaus sirgalių banga“, – dar prieš susitikimą su komanda sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Į susitikimą su aistruoliais „Ryto“ komandos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas atvyko pakeitęs įvaizdį – be barzdos. G. Žibėnas po iškovoto titulo įvykdė pažadą ir nusiskuto barzdą.
Priminsime, kad„Ryto“ krepšininkai savaitgalį triumfavo Badalonoje (Ispanija) vykusiame FIBA Čempionų lygos finalo ketverto turnyre ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šio turnyro trofėjų. Tai – trečiasis „Ryto“ klubo iškovotas europinis trofėjus šiame amžiuje ir pirmasis po 17 metų pertraukos.
