„Žalgirio“ legionierius: laiko pasimokyti dar yra

Fiziškumo faktorius
Žalgiriečiai svečiuose 78:89 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai „Fenerbahce“ ir serijoje iki trijų pergalių atsilieka 0:1.
Antra Lietuvos ir Turkijos čempionų akistata – šiandien taip pat Stambule.
Kauniečiai po nesėkmingo antro kėlinio buvo atsilikę 29:47, tačiau per trečiąjį priartėjo prie varžovų – 57:65, ketvirtąjį – 76:83, bet vėliau tikslo nepasiekė nei Nigelo Williamso-Gosso ir Moseso Wrighto, nei Arno Butkevičiaus ir Ąžuolo Tubelio tolimi metimai.
„Pirmiausia, mūsų fiziškumas visas 40 minučių nebuvo toks, kad galėtume kaip lygūs kautis su Eurolygos čempionais. Pozityvu tai, kad momentais parodėme, jog galime žaisti taip, kaip norime ir kaip reikia, – po rungtynių svarstė T. Masiulis. – Varžovai turi daug ginklų, išnarstę mūsų žaidimo sistemas. Išsiaiškinsime, ką galime padaryti geriau.“
„Svarbu, kad ši dvikova – ne vienintelė, laukia ilga serija, tad yra galimybių ir laiko pasimokyti, imtis pokyčių. Esu įsitikinęs: galime žaisti geriau“, – teigė N. Williamsas-Gossas.
Pristabdė lyderį
„Manau, kad „Žalgiris“ niekada neturėjo fiziškumo problemų, visą sezoną buvo reikiamo lygio. Mane jaudina mūsų bangavimai: labai gerai sužaidėme pirmą mačo dalį, bet trečią kėlinį kauniečiai ėjo pro mus kaip pro stovinčius“, – kalbėjo Š. Jasikevičius.
Strategas pripažino, kad pavyko pristabdyti Kauno komandos lyderį Sylvainą Francisco.
„Jis ypač efektyvus, kai turi daug erdvės puolimui, nes turi solidų tam skirtų priemonių arsenalą. Be to, būtent jam yra specialių derinių. Tikiuosi, kad apsiginsime nuo jo ir per kitas rungtynes“, – teigė „Fenerbahce“ vyriausiasis treneris.
„Nė vienas iš mūsų neabejojo, kad mačas su „Žalgiriu“ bus sudėtingas. Per pirmą išbandymą šiek tiek geresni buvome mes, bet privalome per artimiausias 48 valandas išlikti tokie pat žvalūs ir susitelkę“, – sakė Stambulo ekipos veteranas Nicolo Melli.
M. Grigonis vėl rikiuotėje
Mariaus Grigonio atstovaujamas Atėnų „Panathinaikos“ svečiuose 68:67 palaužė „Valencia“ komandą.
Ketvirtame kėlinyje, likus žaisti dvi sekundes, aikštės šeimininkai, stabdydami „Panathinaikos“ žaidėją Kendricką Nunną, prasižengė, o amerikietis baudos metimu persvėrė rezultatą savo klubo naudai.
Po pertraukos į Atėnų komandos kovos rikiuotę sugrįžęs M. Grigonis pelnė septynis taškus (pataikė 2/3 dvitaškių, 1/2 tritaškių).
Šiandien „Valencia“ ir „Panathinaikos“ vėl susitiks Ispanijoje.
Eurolygos reguliariojo sezono laimėtojai Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkai namuose 91:70 sutriuškino „Monaco“ ekipą.
Taurė – į Prancūziją
Eurolygos organizuojamą Europos taurės turnyrą laimėjo Breso Burgo JL klubas, kurio trenerių štabe dirba Marius Leonavičius.
Prancūzijos atstovai finale 72:60 ir 73:71 palaužė Stambulo „Besiktas“ ekipą. Naudingiausiu (MVP) žaidėju išrinktas čempionų komandos krepšininkas Adamas Mokoka.
Breso Burgo klubas iškovojo kelialapį į 2026–2027 m. Eurolygos turnyrą.
Statistika
„Fenerbahce“–„Žalgiris“ 89:78 (22:20, 25:9, 18:28, 24:21). Stambulas, „Ulker“ arena, 12 571 žiūrovas.
„Fenerbahce“: T. Biberovičius 26 taškai (6/8 tritaškių), W. Baldwinas 17 (5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), T. Hortonas-Tuckeris 15, N. Melli 13 (5 atkovoti kamuoliai), B. Colsonas 8, N. De Colo (4 rezultatyvūs perdavimai) ir D. Hallas po 4, C. Silva 2, B. Bostonas, M. Jantunenas ir K. Birchas po 0.
„Žalgiris“: N. Williamsas-Gossas 24 taškai (6 rezultatyvūs perdavimai), M. Wrightas 19 (5 atkovoti kamuoliai), S. Francisco 15 (1/3 dvitaškių, 2/9 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai), Ą. Tubelis 11, L. Birutis 4, E. Ulanovas 3, M. Lo ir D. Sleva po 1, A. Butkevičius (4 rezultatyvūs perdavimai), D. Giedraitis, I. Brazdeikis ir D. Sirvydis po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 26/41 (63 proc.) ir 22/33 (67 proc.), tritaškių – 10/24 (42) ir 5/22 (23), baudų metimų – 7/9 (78) ir 19/27 (70). Atkovota kamuolių – 29 ir 30, perimta – 5 ir 2. Rezultatyvūs perdavimai – 14 ir 16. Klaidos – 9 ir 13.
Rezultatai
Pirėjo „Olympiakos“–„Monaco“ 91:70 (19:20, 26:16, 21:15, 25:19). 12 750 žiūrovų. S. Vezenkovas 20 taškų (3/6 tritaškių) / M. Jamesas 19 taškų (7 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos).
„Valencia“–Atėnų „Panathinaikos“ 67:68 (15:23, 17:16, 17:15, 18:14). 14 254 žiūrovai. J. Montero 15 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), K. Nunnas 21 taškas (3/10 tritaškių).
