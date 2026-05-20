„Žalgiris“ miesto šventės nesugadino

Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102:82 (22:17, 31:18, 24:17, 25:30) pranoko „Jonavą Hipocredit“ ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
Vietą pusfinalyje Lietuvos čempionai galės užsitikrinti jau penktadienį, kuomet sieks pergalės jau svečių teritorijoje.
Žalgiriečiai pirmajame serijos mače turėjo vargo tik pusantro kėlinio. Įsibėgėjus antrajam ketvirčiui Thomaso Rutherfordo dvitaškis lygino rezultatą (29:29). Po to sekė kauniečių atkarpa 24:4, leidusi puikiai pasijusti prieš pat pertrauką (53:33). Skirtumą dar spėjo sušvelninti Olinas Carteris – 35:53.
Po pertraukos vaizdas ant parketo kardinaliai nesikeitė. Kauniečiai sugebėjo dar ir padidinti atotrūkį ir paskutiniąsias dešimt minučių pasitiko su triuškinančia persvara – 77:52. Nors jonaviečiai dar nesudėjo ginklų ir nubraukė dalį deficito (64:81), apie stebuklo sukūrimą kalba nepasisuko. Laisva pavara finišavę šeimininkai dar pelnė 100-ąjį tašką ir galiausiai įsirašė pirmąją pergalę atkrintamosiose.
Svariausiai prie pergalės prisidėjo Mosesas Wrightas. Amerikiečio sąskaitoje – 18 taškų, 6 atkovoti kamuoliai ir 25 naudingumo balai.
Jonaviečių negelbėjo Luko Kreišmonto ir Th. Rutherfordo duetas. Lietuvis pelnė 12 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 16 naudingumo balų, o legionierius užfiksavo dvigubą dublį (12 tšk., 10 atk. kam.) ir sukaupė 17 naudingumo balų.
„Žalgiris“: Mosesas Wrightas 18, Dustinas Sleva 17, Ąžuolas Tubelis 14, Sylvainas Francisco 12, Deividas Sirvydis 11, Maodo Lo 8, Dovydas Giedraitis 6.
„Jonava Hipocredit“: Olinas Carteris 15, Lukas Kreišmontas ir Thomas Rutherfordas po 12, Benjaminas Krikke 10, Makai Ashtonas-Langfordas 9, Dovydas Buika ir Lesley Varneris po 7.
"Pirmasis kėlinys buvo šiek tiek įtemptas, bet smagu, kad antrajame pradėjome agresyviau gintis ir susikūrėme persvarą. Pavyko ją išsaugoti. Džiaugiamės pirmąja pergale atkrintamosiose, bet viskas dar prieš akis. Važiuojame į Jonavą, kur laukiame sunkių rungtynių", - dėstė Tomas Masiulis.
