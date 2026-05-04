Po aštuonerių metų pertraukos Šiaurės Korėjos sportininkai rungtyniaus Pietų Korėjoje

Kaimynės techniškai tebekariauja po to, kai 1950–1953 metais vykęs konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi, todėl sporto ir kultūriniai mainai tarp jų yra labai reti.
Gegužės 20 dieną Azijos Čempionių lygos pusfinalyje moterų futbolo klubas „Naegohyang“ žais su Pietų Korėjos moterų komanda „Suwon FC“.
Atvykstančią delegaciją sudarys 27 žaidėjos ir dvylika klubo darbuotojų, nurodė ministerija. Pietų Korėjos futbolo asociacija naujienų agentūrai AFP pranešė, kad komanda atvyks gegužės 17 dieną.
Į Inčono oro uostą jos atskris „Air China“ reisu iš Pekino, žurnalistams sakė Susivienijimo ministerijos pareigūnas.
Rungtynių Suvono sporto komplekse, esančiame į pietus nuo sostinės Seulo, nugalėtojos gegužės 23 dieną žais svarbiausių Azijos moterų klubų varžybų finale su Australijos „Melbourne City“ arba Japonijos „Tokyo Verdy Beleza“.
„Pusfinalyje pralaimėjusi komanda grįš namo ketvirtadienį, gegužės 21 dieną, nes rungtynės dėl trečiosios vietos nenumatytos“, – pranešime spaudai teigė ministerija.
Šios rungtynės bus pirmas kartas, kai Šiaurės Korėjos sporto komanda žais Pietų Korėjoje nuo 2018 metų, kai ten lankėsi šaudymo, jaunimo futbolo ir stalo teniso delegacijos.
Pastarąjį kartą Pchenjanas moterų futbolo komandą į Pietų Korėją siuntė 2014 metais, kai Šiaurės Korėjos rinktinė dalyvavo Azijos žaidynėse Inčone.
2012 metais įkurto ir Šiaurės Korėjos sostinėje įsikūrusio „Naegohyang“ klubo didžiąją dalį „sudaro nacionalinės rinktinės lygio žaidėjos“, nurodė ministerija.
Šiaurės Korėjos rinktinė – viena iš dominuojančių jėgų Azijos moterų futbole, pastaraisiais metais iškovojusi daugybę tarptautinių titulų, ypač jaunimo lygmeniu.
Naujausias titulas iškovotas praėjusių metų lapkritį, kai moterų iki 17 metų pasaulio čempionato finale jos 3:0 įveikė Nyderlandus.
Taikos iniciatyvos
Apie Šiaurės Korėjos komandos išvyką pranešama Seului šiuo metu siekiant suartėjimo su Pchenjanu po daugelio metų nesantaikos.
Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas (Li Džemjungas) paragino pradėti derybas su Šiaurės Korėja be jokių išankstinių sąlygų, sakydamas, kad šalims lemta „leisti pražysti taikos gėlėms“.
Šiaurės Korėja neatsakė į Lee Jae-myungo administracijos iniciatyvas ir ne kartą pavadino Pietų Korėją savo „priešiškiausia“ varžove.
Seului šios rungtynės yra galimybė užmegzti „bent jau elementarų ryšių kanalą tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos“, teigė Pietų Korėjos universiteto „Kyungnam“ Šiaurės Korėjos ekspertas Lim Eul-chulas (Lim Eulčulas).
„Tai galėtų tapti proga išbandyti taikų sambūvį“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) pažadėjo stiprinti savo branduolines pajėgas, o balandį Pchenjanas atliko keturis raketų bandymus – daugiausiai per vieną mėnesį per daugiau nei dvejus metus.
Pchenjanas taip pat suartėjo su Rusija, siųsdamas karius ir artilerijos sviedinius, kad paremtų jos invaziją į Ukrainą.
Stebėtojai teigia, kad mainais Pchenjanas gauna karinių technologijų pagalbą iš Maskvos.
