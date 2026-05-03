„Ozempic“ efektas: mitas ar realybė apie vyrišką „pasididžiavimą“

Vienas iš „Ozempic“ vartojimo šalutinių poveikių yra didesnio vyriško „pasididžiavimo“ pojūtis.
„Galiu pasakyti, kad tai tiesa: kai vyras sulieknėja, penis smarkiai padidėja“, – pasakojo viena komentatorių, kurios partneris vartojo „Ozempic“.
Dr. Malik paneigė šiuos gandus, paaiškindama, kad tariami ilgio pokyčiai atsiranda dėl „riebalinės pagalvėlės“, esančios tiesiai virš kirkšnies, dydžio sumažėjimo.
„Dabar galite matyti daugiau savo varpos. Ne tai, kad jūsų varpa iš tikrųjų pailgėja. Tai, kad šie riebalai mažėja, todėl galite matyti daugiau savo varpos“, – paaiškino ji.
Trumpai tariant, jūsų varpa iš tikrųjų nepailgėja – taip tiesiog atrodo vizualiai.
Rena Malik taip pat aptarė svorio metimo vaistų poveikį bendram lytiniam gyvenimui, atskleisdama tiek teigiamus, tiek galimus neigiamus aspektus.
„Taigi, privalumai yra sveikatos būklės pagerėjimas esant medžiagų apykaitos sutrikimams, diabetui, širdies ligoms ir bendrai sveikatai, – pradėjo gydytoja. – Tai reikš, kad jūsų kraujagyslės bus sveikesnės ir jūs galėsite turėti stipresnę seksualinę funkciją bei susijaudinimą.“
Tačiau dr. Malik paaiškino, kad smegenų atlygio sistemos pokyčiai gali turėti nenumatytą poveikį jūsų lytiniam gyvenimui.
„Kadangi tai veikia pagal tuos pačius mechanizmus, yra teorija, kad tai taip pat gali sumažinti sekso troškimą, – aiškino ji. – Žmonės net gali nesuvokti, kad jų seksualinis troškimas keičiasi.“
Tačiau dr. Malik suskubo įspėti, kad šie tyrimai vis dar yra ankstyvosiose stadijose. Be to, dabartiniai klinikiniai tyrimai nenustatė tiesioginio ryšio tarp vaisto ir seksualinės sveikatos, tačiau tai gali pasikeisti laikui bėgant.
„Jei jaučiate, kad jūsų seksualinis troškimas sumažėjo, pasikalbėkite su savo gydytoju, nes gali būti, kad jūsų dozė yra per didelė ir ją reikia šiek tiek sumažinti“, – pridūrė ekspertė.
Primename, kad populiariam svorio mažinimo vaistui buvo nustatytas pavojingas šalutinis poveikis – keli žmonės, vartoję „Ozempic“ ir kitus GLP-1 preparatus, pranešė apie sumažėjusį lytinį potraukį.
