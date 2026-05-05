Kaip suprasti, kad partneris jums netinka: devyni klausimai, kuriuos reikia užduoti iš karto

Daugelis žmonių supranta, su kuo iš tikrųjų susitikinėja, tik tada, kai jau per vėlu. Kai pasirodo pirmieji įspėjamieji ženklai, žmogus jau yra emociškai įsitraukęs, todėl staiga pasitraukti daug sunkiau.
Šia įžvalga su „Daily Mail“ pasidalijo Louanne Ward, piršlė iš Perto, Australijos.
Po daugiau nei 30 metų darbo santykių konsultante L. Ward padarė išvadą, kad šiuolaikiniai pasimatymai žlunga ne dėl pasirinkimo trūkumo. Pagrindinė problema yra ta, kad žmonės leidžia „chemijai“ valdyti pasirinkimo procesą, o tikram suderinamumui skiria labai mažai dėmesio.
„Potraukis ir chemija lemia jūsų sprendimą dar prieš jums spėjant išsakyti savo nuomonę“, – aiškino ekspertė.
Ji pažymi, kad nuolat stebi tą patį modelį: žmonės, patyrę pradinį jaudulį ir aistrą, tik po kelių mėnesių supranta, kad bandė ką nors sukurti su netinkamu žmogumi.
Kaip patikrinti suderinamumą: devyni pagrindiniai klausimai
Dabar ekspertė ragina vienišus žmones iš esmės pakeisti šį požiūrį. Užuot pasikliovusi vien intuicija, L. Ward parengė devynis klausimus, kuriuos pataria užduoti visiems savo klientams ankstyvuose pažinties etapuose.
Šie klausimai yra specialiai sukurti tam, kad atsijotų paviršutinišką „kibirkštį“ ir padėtų išsiaiškinti, ar žmogus iš tiesų jums tinka. Jos teorijos pagrindas – kad suderinamumas nėra tai, kas paaiškėja vėliau, o tai, ką galima nustatyti nuo pat pradžių.
Devyni esminiai pasimatymo klausimai:
• Kokius lūkesčius santykiuose laikote nerealistiškais?
• Jei galėtumėte sugrįžti į praeitį ir sutaisyti sugriautą tiltą – su kuo tai padarytumėte ir kodėl?
• Dėl ko į jus kreipiasi artimiausi žmonės?
• Kas buvo sunkiausia, ką jums kada nors teko padaryti, ir kodėl?
• Kaip jums labiau patinka spręsti konfliktus?
• Apibūdinkite tobulą dieną.
• Dėl ko nesate pasirengę eiti į kompromisą?
• Kur matote save po trejų metų?
• Kas turėtų nutikti, kad paliktumėte savo mylimą žmogų?
Ekspertė išsamiai paaiškino šių klausimų logiką. Pavyzdžiui, klausimas apie nerealius lūkesčius greitai atskleis, ar siekiate tokios pačios partnerystės. Klausimas apie „sulaužytą tiltą“ ir praeitį parodys žmogaus gebėjimą prisiimti atsakomybę ir jo emocinę brandą.
Klausimas apie sudėtingiausias gyvenimo situacijas padeda suprasti, ar žmogus auga spaudimo sąlygomis, ar palūžta, kai tampa sunku. Gyvenimo būdo suderinamumas (idealios dienos aprašymas) ir asmeninės ribos (dėl ko žmogus nėra pasirengęs eiti į kompromisą) – tai atramos, be kurių, pasak ekspertės, joks fizinis potraukis ilgalaikėje perspektyvoje neįveiks atotrūkio.
„Tobulas žmogus yra ne tik tas, kuris jums patinka. Tai tas, kurio charakteris kelia pagarbą ir kurio ateitis sutampa su jūsų“, – pažymėjo ekspertė.
L. Ward įsitikinusi, kad šie klausimai nepaverčia pasimatymo apklausa ir nesugriauna romantikos. Priešingai, jie jį apsaugo. Pažinčių pasaulyje, kuriame laikas lengvai iššvaistomas veltui, supratimas, ką ir kada klausti, gali tapti lemiamu veiksniu tarp dar vienos aklavietės ir iš tiesų ilgalaikių santykių.
