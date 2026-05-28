 Psichologai atskleidė: šie įpročiai keičia žmogaus mąstymą ir stiprina pasitikėjimą savimi

Psichologai atskleidė: šie įpročiai keičia žmogaus mąstymą ir stiprina pasitikėjimą savimi

2026-05-28 11:05 diena.lt inf.

Labiausiai savimi pasitikintys žmonės dažniausiai turi įpročių, kurie padeda kryptingai ugdyti vidinę stiprybę ir įveikti įvairius gyvenimo sunkumus. Portalas „YourTango“ pasidalijo aštuoniais tokiais įpročiais, kurie padeda stiprinti pasitikėjimą savimi ir tapti emociškai tvirtesniems.

<span>Psichologai atskleidė: šie įpročiai keičia žmogaus mąstymą ir stiprina pasitikėjimą savimi</span>
Psichologai atskleidė: šie įpročiai keičia žmogaus mąstymą ir stiprina pasitikėjimą savimi / DI sugeneruota nuotr.

1. Jie pastebi mažas pergales

Dažnai nepastebime mažų savo pasiekimų ir susitelkiame tik į trūkumus. Tačiau dėmesys mažoms pergalėms padeda augti, didžiuotis savimi ir geriau suprasti akimirkas, kai elgiamės pagal savo tikrąjį „aš“.

2. Jie išmoksta priimti diskomfortą

Diskomfortas nėra malonus jausmas, todėl natūralu norėti jo išvengti. Vis dėlto gebėjimas jį priimti ir leisti sau tai išjausti padeda augti. Svarbu išmokti apdoroti tai, kas jus vargina, nebandant visko iš karto išspręsti.

Psichologė Muireann Irish pabrėžė, kad diskomforto priėmimas gali pakeisti smegenų struktūrą ir padaryti žmogų mažiau impulsyvų. Tai padeda priimti labiau apgalvotus sprendimus, ypač sudėtingose situacijose.

3. Jie prisiima mažus kasdienius įsipareigojimus

Kartais išsikeliame didelius, iš pažiūros neįmanomus tikslus ir galiausiai jų atsisakome net nebandę. Tačiau maži, pasiekiami tikslai padeda kurti sėkmės jausmą ir motyvuoja judėti pirmyn.

4. Jie atpažįsta savidestruktyvius modelius

Kartais aukojame savo vertybes ir poreikius, nes užsiimame savęs sabotavimu arba kitus iškeliame aukščiau savęs. „Nesėdėkite rankų sudėję ir neleiskite kitiems valdyti jūsų gyvenimo vien todėl, kad manote, jog jie žino geriau“, – aiškino terapeutė Nancy Carbone.

5. Jie prisimena ankstesnes sėkmes

Suvokimas, kad jau esate įveikę sunkius laikotarpius, padeda susidoroti ir su naujais iššūkiais. Tai primena apie jūsų gebėjimą pasitikėti savimi ir priimti apgalvotus sprendimus.

6. Jie įsiklauso į savo kūną

Tikriausiai esate pastebėję, kad širdis pradeda plakti greičiau, kai nervinatės, o skrandyje atsiranda nemalonus jausmas patiriant nerimą. Kūnas siunčia signalus apie emocinę būseną, todėl išmokti jų klausytis yra labai naudinga.

7. Jie peržiūri savo sprendimus be savęs smerkimo

Gyvenimas tampa lengvesnis, kai nustojate elgtis su savimi kaip su priešu. Suprantama, kad galima nusivilti dėl praeityje priimtų klaidingų sprendimų, tačiau nuolatinis savęs kaltinimas problemų neišspręs. Verčiau pagalvokite, kodėl pasielgėte būtent taip ir ko galite pasimokyti ateityje.

8. Jie mokosi patvirtinti savo vertę

Tai reiškia gebėjimą priimti savo jausmus ir juos išgyventi neieškant nuolatinio kitų pritarimo. Tai padeda tapti savarankiškesniems ir mažiau priklausomiems nuo aplinkinių nuomonės.

Šiame straipsnyje:
pasitikėjimas savimi
saviugda
psichologija
emocinis stiprumas
meilė sau
savivertė
asmeninis augimas
psichologų patarimai
įpročiai
motyvacija
emocinė sveikata
savęs pažinimas

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