Psichologai nustatė pozą, kuri gali padėti atpažinti psichopatą

Anot psichologės Susan Krauss-Whitbourne, esmė slypi tame, kaip žmogus sėdi arba stovi, rašo „Daily Mail“.
Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie mėgsta plačias, atviras pozas, labiau linkę išnaudoti kitus. Plačios kūno pozos taip pat siejamos su didesniu manipuliavimo, psichopatijos, konkurencingumo ir tikėjimo socialine hierarchija rodikliu.
S. Krauss-Whitbourne citavo Kanados McGill universiteto atliktą tyrimą, kuriame nustatytas ryšys tarp tam tikrų pozų ir asmenybės bruožų, susijusių su psichopatinėmis tendencijomis.
Pozos, kurios gali atskleisti psichopatą, yra šios:
• pakelti kumščiai;
• liemens atlošimas atgal;
• juosmens išlinkimas;
• „lordozinė“ poza (per didelis stuburo išlinkimas į priekį juosmens srityje).
„Vienas pagrindinių signalų, rodančių kieno nors ketinimą jums įsakinėti, yra atvira, tiesi laikysena“, – teigė psichologė.
Mokslininkai mano, kad žmonės, kurie demonstruoja labiau dominuojančias pozas, gali būti skatinami stipraus noro neatrodyti silpni ar paklusnūs.
Psichopatais vadinami žmonės, turintys antisocialių, manipuliatyvių ir emociškai nejautrių asmenybės bruožų, pavyzdžiui, bebaimiškumą, paviršutinišką žavesį ar empatijos stoką.
Kaip atpažinti psichopatinius polinkius?
Serbų mokslininkai iš Belgrado universiteto moksliškai patvirtino ryšį tarp žiauraus elgesio su gyvūnais ir „Tamsiosios triados“ bruožų – psichopatijos, makiavelizmo ir narcisizmo. Tyrimai parodė, kad asmenys, turintys aukštą psichopatijos ir sadizmo lygį, tiki, jog žmonės yra morališkai pranašesni už kitas rūšis.
Tokie žmonės dažniau žemina gyvūnus, ignoruoja jų kančias ir pateisina jų išnaudojimą savo naudai ar pasitenkinimui.
Eksperimentai, kuriuose dalyvavo šimtai savanorių, parodė, kad antisocialus elgesys tiesiogiai koreliuoja su įsitikinimu griežta socialine hierarchija, kur gyvūnai neturi jokios vertės.
