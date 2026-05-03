Sėkmės ritualai, kuriais tiki net skeptikai

Neseniai atlikta sociologinė dviejų tūkstančių suaugusiųjų apklausa parodė, kad šiuolaikiniai žmonės ir toliau aktyviai tiki sėkmės ženklais ir naudoja tam tikrus ritualus sėkmei pasiekti. Beveik pusė respondentų turi savo talismanus ar įpročius, kurie, jų manymu, padeda jiems išlaikyti egzaminus, gauti norimą darbą ar net laimėti lošimuose. Apie tai rašo „The Mirror“.
Mėgstamiausi ritualai ir talismanai
Remiantis apklausa, 44 proc. žmonių sukryžiuoja pirštus, kad pasisektų, 42 proc. beldžia į medį, o 39 proc. stengiasi vengti vaikščioti po kopėčiomis. Be klasikinių ženklų, daugiau nei 20 proc. apklaustųjų prisipažino turintys specialius „laimingus“ drabužius svarbiems įvykiams, o tarp jaunesnių nei 35 metų šis rodiklis siekia 38 proc.
Tyrėjai sudarė dešimt populiariausių šiuolaikinių ritualų, į kuriuos taip pat pateko rastos monetos pakėlimas, mėgstamų skaičių (pavyzdžiui, gimimo datų ar sukakčių) naudojimas, atvirų skėčių ir naujų batų ant stalo vengimas patalpose. Taip pat žmonės ir toliau meta druską per kairį petį, vengia skaičiaus 13 ir stengiasi neužlipti ant asfalto įtrūkimų.
Sėkmę pritraukiantys batai
Įkvėpta šių rezultatų, tyrimą užsakiusi įmonė „Mecca Bingo“ sukūrė išskirtinius aukštakulnius batus, vadinamus „Lucky Devils“. Tai klasikiniai raudoni aukštakulniai bateliai, tačiau jų kulnai pagaminti pasagos forma iš tikro metalo, o dizainas papildytas keturlapiais dobilais ir 11:11 motyvu.
Įmonės inovacijų direktorė Sara O’Neil paaiškino, kad talismanai ir ritualai yra neatsiejama bingo žaidimo kultūros dalis, todėl šie bateliai tapo stilingu tikėjimo sėkme įsikūnijimu, o vėliau jie atiteks vienam iš ištikimiausių prekės ženklo gerbėjų.
