Šokiruojantys faktai apie meilę: ji gali veikti kaip skausmą malšinantis vaistas

„Smegenys yra toks galingas organas, nes jos retai nustoja veikti, kol esate gyvas, ir kol jos veikia, jos daro didžiulę įtaką tam, kaip patiriate meilę. Kai žmonės kalba apie smegenis ir širdį, jie linkę jas supriešinti“, – teigiama leidinyje.
Ir dažnai smegenys laikomos logikos organu, o širdis – emocijų ir meilės organu.
„Meilė yra aukštesnės eilės funkcija, kuri reikalauja nuo prefrontalinės žievės siųsti signalus į migdolinį kūną, pakankamai galingus, kad nustelbtų automatinę „kovok arba bėk“ reakciją“, – aiškino dr. Lucy Brown.
Pasirodo, smegenys daugelį jūsų emocijų saugo taip, kaip galbūt nesuvokėte, ir jos giliai formuoja tai, kas jus traukia ir kaip stipriai jaučiate tą potraukį. Štai trys keisti būdai, kaip jūsų smegenys formuoja jūsų meilę ir jausmų gilumą, kaip nustatė mokslininkai:
Plona riba tarp meilės ir neapykantos slypi pačiose smegenyse. Šis įprastas posakis iš tikrųjų turi tam tikrą pagrindą: Londono universiteto koledže atliktas tyrimas parodė, kad smegenų grandinės, atsakingos už „meilę“ ir „neapykantą“, turi identiškas struktūras. Pasak biologo profesoriaus Semiro Zeki, neapykanta yra aistra, vienodai įdomi kaip ir meilė. Abi emocijos apima tokias sritis kaip putamenas ir salų žievė, kurios yra susijusios su agresija ir stresu. Taigi kitą kartą, kai prarasite savitvardą ginčydamiesi su savo partneriu, prisiminkite, kad taip yra todėl, kad meilė ir neapykanta egzistuoja toje pačioje vietoje.
Meilė skauda fiziškai. Tai ne tik graži metafora – tai realybė. Yra ir priežastis, kodėl kai kurių pagyvenusių porų partneriai miršta vienas po kito per kelis mėnesius. Neurovaizdiniai tyrimai parodė, kad sritys, kurios apdoroja fizinį skausmą, yra susijusios su socialinėmis kančiomis. Kai patiriate išsiskyrimą ar netenkate mylimo žmogaus, jūsų smegenys apdoroja įvykį tais pačiais neuroniniais takais, kurie aktyvuojami, kai susižeidžiate. Tyrėjai našlių mirties po sutuoktinio mirties reiškinį vadina „sudaužytos širdies sindromu“. Tai labai reali medicininė būklė, kai staigus emocinis partnerio netekties sukrėtimas sukelia širdies disfunkciją.
Smegenys meilę naudoja kaip skausmą malšinantį vaistą. Stanfordo universiteto medicinos mokykla nustatė, kad stiprūs meilės jausmai iš tikrųjų gali numalšinti skausmą ir gali būti tokie pat stiprūs kaip ir nelegalūs narkotikai. Taigi paaiškėja, kad viską, ką jaučiate, jūsų smegenys sustiprina. Kaip pastebėjo dr. Seanas Mackey, kai žmonės yra šioje aistringoje, viską užvaldančioje meilės fazėje, įvyksta reikšmingų jų nuotaikų pokyčių, kurie turi įtakos jų skausmo suvokimui.
„Meilė yra įterpta į tuos pačius neurotransmiterius, kurie yra atsakingi už skausmą, atlygį ir išlikimą, todėl ji gali jaustis viską užvaldanti. Dr. Brown apibūdino smegenis meilės būsenoje kaip turinčias gynybos mechanizmą, leidžiantį mums toleruoti suartėjimo su kuo nors riziką. Meilės, neapykantos, skausmo ir malonumo sankirta – tai jūsų smegenų veikla tokiu būdu, kaip jos ir turėtų veikti“, – teigiama leidinyje.
