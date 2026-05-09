 Tobulo apsikabinimo anatomija

Tobulo apsikabinimo anatomija

2026-05-09 16:00 diena.lt inf.

Moksliniame žurnale „Acta Psychologica“ aprašytas tyrimas atskleidžia, kokie veiksniai lemia tobulą apsikabinimą.

Emocijos: šiltas glėbys – universali bendrystės kalba.
Emocijos: šiltas glėbys – universali bendrystės kalba. / unsplash.com nuotr.

Kaip rašo „The Daily Digest“, tyrėjai nustatė, kad trukmė yra kur kas svarbesnė už stilių. Palankiausiai vertinami 5–10 sek. trunkantys kontaktai, nes jie suteikia daugiau malonumo ir didesnį kontrolės pojūtį.

Nors populiariausias ir maloniausias yra kryžminis stilius, kai viena ranka dedama ant kito asmens peties, o kita – po pažastimi), pasirinkimą dažnai diktuoja žmonių ūgio skirtumas ar tarpusavio ryšys.

Taip pat pastebėta, kad tai mėgstamiausias vyrų apsikabinimo būdas – iš stebėtų porų net 82 proc. vyrų rinkosi būtent šį stilių.

Nors tai nebuvo pagrindinis tyrimų objektas, mokslininkai pabrėžia, kad spaudimo stiprumas irgi labai svarbus. Jis tiesiogiai priklauso nuo intencijų: romantiško apsikabinimo metu spaudimas gali būti kur kas stipresnis nei bendraujant kasdieniškose situacijose.

Malonumo pojūtis taip pat priklauso nuo abiejų asmenų lyties, jų emocinio artumo ir bendro konteksto.

Šiame straipsnyje:
tobulas apsikabinimas
tyrimas
kontaktas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų