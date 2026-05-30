 21 metų studentės tragedija sukrėtė medikus: viskas prasidėjo nuo veganiškos mitybos

21 metų studentės tragedija sukrėtė medikus: viskas prasidėjo nuo veganiškos mitybos

2026-05-30 05:00 diena.lt inf.

Kembridžšyre, Jungtinėje Karalystėje, teismo medicinos ekspertė padarė išvadą, kad 21 metų studentės Georginos Owen savižudybė gali būti susijusi su psichikos sutrikimais, kuriuos sukėlė kritinis vitamino B12 trūkumas, kilęs dėl veganiškos mitybos. Apie tai pranešė „Daily Mail“.

<span>21 metų studentės tragedija sukrėtė medikus: viskas prasidėjo nuo veganiškos mitybos</span>
21 metų studentės tragedija sukrėtė medikus: viskas prasidėjo nuo veganiškos mitybos / magnific.com nuotr.

Georgina prie veganiškos mitybos perėjo 2016 metais, likus trejiems metams iki savo mirties, dėl su aplinkosauga ir klimato kaita susijusių įsitikinimų.

Tačiau studentė, apibūdinama kaip „gyva ir entuziastinga“, nusižudė 2019 m. rugsėjį – praėjus vos mėnesiui po to, kai jos šeima pastebėjo, kad ji nustojo vartoti vitamino B12 papildus.

Daugelis veganų vartoja papildus su šia maistine medžiaga, kuri dažniausiai randama mėsoje, pieno produktuose, kiaušiniuose ir moliuskuose. Vitaminas B12 būtinas eritrocitų gamybai ir DNR sintezei.

Nors vitamino B12 trūkumas dažnai sukelia anemiją ir kitus simptomus, tokius kaip galūnių dilgčiojimas ar ataksija (pusiausvyros sutrikimas), jo poveikis gali pasireikšti ir psichikos sutrikimais.

Owen savo susirūpinusiai šeimai pasakojo, kad pradėjo vartoti Kanadoje internetu įsigytą vitamino B12 purškalą, tačiau autopsijos ataskaita parodė, kad jai vis tiek trūko šio vitamino.

Teismo medicinos ekspertė Elizabeth Gray pažymėjo, kad laikotarpiu iki mirties Owen demonstravo „neįprastai nepastovią elgseną“, o jos asmeniniai užrašai rodė psichikos sveikatos pablogėjimą. Tai buvo siejama su vitaminų trūkumu.

Gray teigė: „Owen šeima pranešė, kad laikotarpiu iki mirties ji daug mąstė apie pasaulio būklę ir savo vietą jame. Ji dažnai meditavo ir pasakojo šeimai apie neseniai patirtą meditacijos seansą, kurio metu išgyveno išėjimo iš kūno patirtį, sukėlusią jai didelį nerimą.“

Psichikos sveikatos pablogėjimas paskatino šeimą pasirūpinti emocine pagalba, nes studentė netrukus turėjo grįžti į universitetą. Ji taip pat planavo savaitgalį eiti plaukioti banglente.

Tačiau rugsėjo 19 dieną ji buvo rasta namuose uždususi. Nors paramedikams pavyko ją atgaivinti atlikus širdies ir plaučių gaivinimą, po dviejų dienų ligoninėje ji mirė.

Tyrimo metu trys ekspertai aiškinosi, ar vitamino B12 trūkumas galėjo lemti staigų jos psichikos būklės pablogėjimą, kuris teisme buvo apibūdintas kaip psichozė. Remdamiesi kraujo tyrimais, jie patvirtino, kad merginai trūko šio vitamino.

Ekspertai nustatė, kad Owen pasireiškė „neaiškūs kognityvinių sutrikimų, nerimo, sunkumų priimant paprastus sprendimus ir nuovargio požymiai“, rodę „palaipsniui besivystantį psichikos sutrikimą, pasibaigusį kliedesiais“.

Išklausiusi visus įrodymus, teismo medicinos ekspertė Gray priėmė aprašomąjį verdiktą, teigdama, kad „labiausiai tikėtina, jog kliedesius sukėlė vitamino B12 trūkumas, išsivystęs kaip tiesioginė veganiškos mitybos pasekmė“.

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 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

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https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

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Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

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