 Dėl Ebolos protrūkio ES sveikatos apsaugos ministrai penktadienį rengia skubias derybas

Dėl Ebolos protrūkio ES sveikatos apsaugos ministrai penktadienį rengia skubias derybas

2026-06-01 17:32
BNS inf.

Europos Sąjungos (ES) sveikatos apsaugos ministrai penktadienį surengs neeilines derybas internetu, kad aptartų Ebolos viruso protrūkį Centrinėje Afrikoje, pranešė pareigūnas.

Ebolos virusas
Ebolos virusas / CHINE NOUVELLE/SIPA nuotr.

Nuo 13 val. Grinvičo (16 val. Lietuvos) laiku ministrai „aptars tolesnes pasirengimo ir koordinavimo priemones valstybėse narėse“, pirmadienį sakė ES rotacijos tvarka pirmininkaujančio Kipro atstovas spaudai.

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) praėjusią savaitę dėl protrūkio paprašė ES sugriežtinti sienų kontrolę ir surengti skubią sveikatos apsaugos ministrų vaizdo konferenciją.

Šis klausimas bus toliau svarstomas kitame, eiliniame sveikatos apsaugos ministrų susitikime Liuksemburge birželio 16 dieną, „siekiant paremti koordinuotus veiksmus“, pridūrė atstovas.

ES anksčiau teigė, kad Ebolos viruso pavojus europiečiams yra labai mažas.

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