Mirtino viruso protrūkis laive: keleiviai papasakojo, kas vyksta

„Associated Press“ gautuose vaizduose matyti tušti deniai ir susibūrimo vietos bei medicinos darbuotojai, vilkintys apsauginius medicininius kostiumus.
Laivą valdanti Nyderlandų bendrovė „Oceanwide Expeditions“ teigė planuojanti plaukti į Ispanijos Kanarų salas, kai trys žmonės bus evakuoti ir persodinti į specialiai įrengtus lėktuvus.
„MV Hondius“ iš Argentinos į Antarktidą ir kelias atokias salas Pietų Atlante išplaukė balandžio 1 d.
Balandžio 11 d. laive mirė olandas, jo mirties priežastis nežinoma. Beveik po dviejų savaičių jo kūnas kartu su žmona buvo išgabentas iš laivo. Moteris buvo evakuota į Pietų Afriką, kur, pasak valdžios institucijų, ji mirė Johanesburgo ligoninėje. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) vėliau patvirtino, kad 69 metų moteris sirgo hantavirusu.
Balandžio 27 d. susirgo britų keleivis, jis buvo evakuotas į Pietų Afriką, kur jo būklė dėl hantaviruso yra kritinė, bet stabili.
Gegužės 2 d. mirė dar viena Vokietijos pilietė, todėl bendras mirčių skaičius išaugo iki trijų. Kol kas neaišku, ar jie visi buvo užsikrėtę.
„Iki 2026 m. gegužės 4 d. užfiksuoti septyni atvejai (du laboratorijoje patvirtinti hantaviruso atvejai ir penki įtariami atvejai), iš kurių trys baigėsi mirtimi, vienas pacientas yra kritinės būklės, o trys asmenys skundžiasi lengvais simptomais“, – antradienį skelbė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
Hantavirusinė infekcija – tai ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrėčiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Hantavirusų gamtinis rezervuaras yra graužikai ir vabzdžiaėdžiai. Žmogus užsikrečia lašiniu būdu per orą nuo šeimininkų išskyrų arba tiesioginio sąlyčio metu.
Anot ekspertų, kruizinio laivo atveju labiau tikėtina, kad virusas išplito per užkrėstų žiurkių ar pelių išmatas, šlapimą ar seiles.
„Esame toje pačioje valtyje“
Keleiviai papasakojo, kaip atrodo jų kasdienybė įstrigus laive.
„Mūsų dienos beveik įprastos, tiesiog laukiame, kol valdžios institucijos ras sprendimą“, – „AP News“ sakė 31 metų keleivis Qasemas Elhato.
„Esame toje pačioje valtyje, tiesiogine to žodžio prasme“, – Belgijos transliuotojui VRT sakė kita keleivė Helene Goessaert.
„Informaciją gauname reguliariai. Ji tiksli. Dėl likusios informacijos teks palaukti“, – pridūrė ji.
Tuo tarpu keleivis Jake'as Rosmarinas socialiniuose tinkluose apie situaciją laive prabilo su ašaromis akyse.
„Mes ne tik antraštės, mes žmonės, turintys šeimas, gyvenimus, artimieji mūsų laukia namuose“, – įraše „TikTok“ jautriai kalbėjo J. Rosmarinas ir pridūrė, kad viskas, ko dabar nori, tai jaustis saugiai ir grįžti namo.
Kitaip nei emocingas J. Rosmarino pasakojimas kitas laivo keleivis Kasemas Hato teigė, kad „visa situacija buvo išpūsta“.
„Nors jo reakcija pagrįsta, ji neatspindi situacijos laive“, – sakė K. Hato reaguodamas į J. Rosmarino vaizdo įrašą. – Visi kiti yra ramūs, situacija kontroliuojama ir mes tiesiog linkime sergantiems greitai pasveikti.“
Vėlesniuose įrašuose J. Rosmarinas teigė, kad jam prireikė šiek tiek laiko nusiraminti ir kad „visi laive jaučiasi gerai“.
Keleivis, pageidavęs likti anonimu, BBC antradienį sakė, kad jie ruošiasi dar mažiausiai trims ar keturioms dienoms jūroje.
„Šiuo metu nežinome, kada išplauksime“, – sakė jis.
